Corona hat Armut in Salzburg verschärft

Auch viele Alleinerzieherinnen sind im Lauf der Pandemie in wirtschaftliche Not geschlittert. Der Andrang bei ArMut teilen steigt.

Zwei Jahre nach Ausbruch der Coronapandemie leiden immer mehr Familien unter den wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise. Er bekomme seit Monaten Anrufe und E-Mails von Hilfesuchenden, sagt Thomas Neureiter, der Leiter des pfarrkaritativen Projekts ArMut teilen in der Stadt Salzburg. "Im Vergleich zu 2019 haben wir derzeit mehr als 40 Prozent mehr Anfragen." Rund 50 Menschen klopfen pro Woche im Büro von ArMut teilen in der Pfarre Mülln an, weil das Geld nicht reicht, um die Fixkosten zu decken. "In vielen ...