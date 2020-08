Ungeklärt ist, wo sich ein Pater aus Michaelbeuern mit Covid-19 infiziert hat. Die Testergebnisse aller Mitbrüder werden für Donnerstag erwartet.

Auf der Website des Stifts Michaelbeuern hieß es am Mittwoch: Wegen der Erkrankung eines Mitbruders seien alle Mönche in Quarantäne. "Bis auf Weiteres finden keine Gottesdienste in Pfarre und Stift statt. Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihr Gebet."

