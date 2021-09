Corona: Impf- und Teststation im Messezentrum Salzburg wird verlegt

Angebot wechselt für gut sechs Wochen in das ehemalige "Cineplexx City"-Kino am Bahnhof - neuer Standort bleibt erhalten.

Seit März 2020 hat das Messezentrum in der Stadt Salzburg eine zentrale Rolle in der Bekämpfung der Corona-Pandemie gespielt. Zuerst als Vorsorge- und Behelfsspital, dass glücklicherweise nie in Betrieb genommen werden musste. Dann als Ort für die Massentestungen im Dezember 2020 und später als Testmöglichkeit für Antigen- und PCR-Tests. Diesen Februar ging in den Hallen die erste Impfstraße im Bundesland in Betrieb. Nun wird der Standort geschlossen - wenn auch nur auf Zeit.

"Die Messe braucht die Kapazitäten dringend für Veranstaltungen", sagte eine Sprecherin von Gesundheitsreferent LHStv. Christian Stöckl (ÖVP) am Dienstag zur APA. Die Corona-Impf- und Teststation sei noch bis einschließlich kommenden Montag, den 27. September, in Betrieb. Ab 30. September öffnet dann neuer Standort im ehemaligen "Cineplexx City"-Kino in der Karl-Wurmb-Straße in der Nähe des Salzburger Hauptbahnhofs. "Ab 15. November steht uns dann auch das Messezentrum wieder zur Verfügung. Der Standort im ehemaligen Kino wird aber weiter betrieben."