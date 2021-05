Corona-Impfaktion für Feuerwehren in Salzburg startet

1.500 Feuerwehrleute im Bundesland Salzburg sollen in den kommenden zwei Wochen ihre erste Dosis der Corona-Impfung erhalten. Gestartet wird bei den über 50-Jährigen. Die Anmeldung ist nach wie vor möglich.

Knapp 11.000 aktive Mitglieder haben die Feuerwehren in Salzburg. Nun stehen auch für sie die Dosen zur Immunisierung gegen das Corona-Virus bereit, wie das Land Salzburg am Samstag mitteilt. Der Landesverband hat dafür den Bedarf erhoben und bisher 3.500 Impfungen eingemeldet. Begonnen wird mit allen über 50-Jährigen, also rund 1.500 Personen, die in den nächsten zwei Wochen ihre erste Dosis erhalten. Dann folgen unmittelbar auch die jüngeren Kameraden.

"Es freut mich, dass wir nun auch die aktiven Mitglieder der Feuerwehren mit einer Impfung gegen das Corona-Virus schützen können", zeigt sich Landeshauptmann Wilfried Haslauer über die Sonderimpfung am Wochenende erfreut. "Auf die Feuerwehren ist immer Verlass. Sie sind tagtäglich für die Salzburgerinnen und Salzburger im Einsatz und eine wichtige Stütze in Krisen- und Katastrophensituationen. Ich bin froh, dass wir jetzt endlich diese Impfung ermöglichen können", sagt Haslauer.



Landesfeuerwehrkommandant: "Impfung für den täglichen Einsatz wichtig"

Landesfeuerwehrkommandant Günter Trinker freut sich über den Start der Impfungen seiner Kameradinnen und Kameraden und betont: "Unsere Mitglieder haben bei den Einsätzen tagtäglich unvermeidbaren persönlichen Kontakt mit Menschen und sind dementsprechend einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt. Auch wenn wir FFP2-Maske tragen und alle anderen Maßnahmen einhalten, ist das alleine kein vollwertiger Schutz."



Die Impfungen der aktiven Feuerwehrmitglieder werden in den Impfstraßen durchgeführt. Wer sich dafür nachmelden möchte, kann dies über den Landesfeuerwehrverband tun.