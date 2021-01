Corona-Impfung: 13 Seniorenwohnhäuser sind schon diese Woche an der Reihe

Eigentlich war der Impfstart in Seniorenwohnhäusern für 12. Jänner vorgesehen. Jetzt ging es doch schneller: Im Haus der Senioren wurde bereits am Montag geimpft. Noch diese Woche folgen zwölf weitere Seniorenwohnheime in allen Bezirken.

Der Plan des Bundes hat den Start der Impfungen in den Seniorenwohnhäusern ursprünglich für 12. Jänner vorgesehen. Die Anzahl der bereits gelieferten Impfdosen ermöglicht jedoch früher damit zu beginnen. Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl: "Nachdem wir in Salzburg Dosen für 3900 Impfungen erhalten haben, wollen wir keine Zeit verlieren und haben bereits heute damit begonnen. Nach dem Haus der Senioren in Kuchl folgen noch diese Woche zwölf weitere Seniorenwohnheime in allen Bezirken."

Corona-Impfung: Den Anfang machte das Haus der Senioren in Kuchl

Seit Montag wird in den Seniorenwohnhäusern des Landes geimpft. Den Anfang machte das Haus der Senioren in Kuchl. Zwölf Einrichtungen in allen Bezirken sollen folgen. Bis Montagmittag meldeten diese einen Bedarf von 1015 Impfdosen bei der Landessanitätsdirektion an. "Auch die zweite Impfdosis in etwa drei Wochen wird bereits geplant", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl.

Weitere Seniorenwohnhäuser folgen

Ab Dienstag können alle weiteren Seniorenwohnhäuser direkt bei der Bundesbeschaffungsagentur ihren Bedarf bekannt geben. Die dafür benötigten Impfdosen werden laufend angeliefert. Österreichweit rechnet der Bund pro Woche mit einer Lieferung von 63.000 Impfdosen, etwa 3700 davon sind für Salzburg vorgesehen. "Unser Ziel ist, die etwa 5000 Seniorinnen und Senioren in den Häusern innerhalb von zwei Wochen das erste Mal zu impfen. Und wir kümmern uns bereits darum, wie wir die älteren Personen, die zu Hause leben oder betreut werden erreichen, damit auch sie möglichst schnell die Impfung erhalten können. Die Vorbereitungen und die Koordination mit der Ärzteschaft und den Einrichtungen laufen auf Hochtouren", sagt Stöckl.

