Corona-Impfung ohne Anmeldung: Anzahl der Dosen für Samstag wurde erhöht

Nachdem die erste Impfaktion ohne Anmeldung in der Stadt Salzburg am Freitag so gut angenommen wurde, sind die Dosen für Samstag erhöht worden: 1000 Personen können sich von 12 bis 21 Uhr im Kongresshaus Salzburg impfen lassen, 800 in St. Johann im Pongau.

Wie bereits in Wien, Linz und Tirol bietet auch das Rote Kreuz in Salzburg nun Impfungen ohne Anmeldung an. Der Startschuss fiel am Freitag um 15 Uhr. Wie die SN berichteten war der Andrang enorm. Bereits um 10 Uhr vormittags waren die ersten Impfwilligen da, bis zum Nachmittag bildete sich eine Warteschlange bis zum Paracelsusbad. Die Zählkarten - für 600 Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson - waren um 15.52 restlos ausgegeben.

Für die Impfaktion am Samstag habe man sich daher entschieden, das Kontingent zu erhöhen, wie das Land Salzburg am späten Freitagabend mitteilte. Im Kongresshaus in der Stadt Salzburg können sich am Samstag, 10. Juli, zwischen 12 und 21 Uhr 1000 Personen ohne Voranmeldung impfen lassen. Im Kongresshaus in St. Johann im Pongau haben zudem 800 Menschen die Möglichkeit, ohne Voranmeldung einen Stich zu erhalten. Injiziert wird in beiden "offenen Impfstraßen" der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer.

Wie Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) am Freitag sagte, sei das Ziel, die Impfrate in Salzburg auf mindestens zwei Drittel der Gesamtbevölkerung zu steigern. Auch Impfbusse, die durch die Gemeinden touren, sind im Gespräch.

Auf dem Dashboard des Landes Salzburg kann man die aktuelle Auslastung beziehungsweise die noch freien Impfungen für die offenen Impfstraßen ablesen.