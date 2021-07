Corona-Impfung ohne Anmeldung wird auch in Salzburg möglich

Was in Tirol und Wien bereits zu großem Andrang führte, soll für kommendes Wochenende nun auch in Salzburg umgesetzt werden: Corona-Schutzimpfungen ohne Termin. "Weil wir jetzt mehr Impfstoff als Oberarme haben", sagt Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP).

Der Ansturm sprengte alle Erwartungen: Sowohl in Tirol als auch in Wien konnten sich die Menschen am Wochenende ohne Voranmeldung gegen Corona impfen lassen. In Tirol durften sie sich auch den Impfstoff aussuchen. In den drei Tiroler Impfstraßen waren die 16.000 verfügbaren Impfdosen schon am Nachmittag großteils verimpft, die Aktion soll am kommenden Wochenende wiederholt werden.

Salzburg hat "mehr Impfstoff als Oberarme"

Salzburg plant jetzt ähnliches. Wie Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian ...