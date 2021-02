Corona-Impfung: Vormerkung für alle Salzburger startet ab 15. Februar

Die Zulassung von AstraZeneca samt Empfehlung zur Impfung für unter 65-Jährige ändert nun auch den Zeitplan des Landes. Ab 15. Februar können sich alle für eine Schutzimpfung registrieren, online oder telefonisch.

Nun also doch: Salzburg wird die Vormerkung für die Corona-Schutzimpfung für alle Salzburgerinnen und Salzburger freischalten - und zwar ab 15. Februar. Online unter www.salzburg-impft.at und telefonisch bei der Gesundheitshotline 1450.

Ursprünglich sah der Plan anders aus: Ab 1. Februar sollten sich über 80-Jährige, ab 1. März über 65-Jährige anmelden können. Mit der Zulassung des Impfstoffes von Hersteller AstraZeneca und der ersten Lieferung nach Österreich ab 7. Februar ist nun aber alles anders. "Da der Impfstoff von AstraZeneca für die bis 64-Jährigen empfohlen ist, hat ab 15. Februar jede und jeder die Möglichkeit, sich vormerken zu lassen", heißt es von Landeshauptmann Wilfried Haslauer und LH-Stv. Christian Stöckl (beide ÖVP).

Die SPÖ hatte in den vergangenen Wochen mehrfach eine solche Vormerkplattform für alle gefordert. Die Kritik und der Druck war auch aus der Bevölkerung spürbar - weil in anderen Bundesländern die Vormerkung für alle schon länger besteht, auch wenn das nicht bedeutet, dass schneller geimpft werden kann oder man schon einen Termin zur Impfung erhält.

Gesundheitspersonal unter 65 bekommt AstraZeneca

"AstraZeneca wird im ersten Schritt für das Gesundheitspersonal unter 65 Jahren eingesetzt. Damit ist eine schnelle Impfung dieser Gruppe möglich. Jene Dosen von Biontech/Pfizer und Moderna werden weiter an die über 65-Jährigen und Hochrisikopatienten verabreicht. Das heißt: Es können mehr Impfungen parallel stattfinden", sagen Haslauer und Stöckl in einer Aussendung.

Der Zeitplan: Bis 14. Februar sollen sich Personen über 80 Jahren zur Impfung anmelden. Rund 17.000 sind schon vorgemerkt. Ab 15. Februar startet dann die Vormerkung für alle ab 16 Jahren.

"Diese Pandemie ändert laufend die Spielregeln, daher müssen wir gleichzeitig flexibel und konsequent sein. Wir werden durch die Zulassung der derzeit drei Impfstoffe in den kommenden Wochen in der gefährdetsten Bevölkerungsgruppe und im Gesundheitswesen viele Personen schützen können, das ist eine gute Nachricht", sagt Haslauer. Nachsatz: "Es werden auf diesem Weg bis zum Zeitpunkt der flächendeckenden Impfmöglichkeit noch viele Hürden auf uns zu kommen, gemeinsam sind diese aber schaffbar."

Auch Ärzte müssen nehmen, was da ist

In den vergangenen Tagen wurden die Hausarzt-Praxen regelrecht gestürmt, weil sich Patienten mit Vorerkrankungen für eine Impfung vormerken lassen wollten. "Es haben sich mehr Menschen als erwartet bei den niedergelassenen Ärzten vorgemerkt. Das ist für die Praxen eine große Belastung, deshalb stellen wir ab 15. Februar gemeinsam mit dem Land Salzburg und dem Roten Kreuz auf ein zentrales Anmeldesystem um. Die Ärzteschaft und ihre Mitarbeiter werden bereits ab Ende der Kalenderwoche 7 (ab 15. Februar) geimpft werden können. Gemäß den verbindlichen Vorgaben des Bundes wird auch der Impfstoff von AstraZeneca auch in dieser Personengruppe allen unter 65-Jährigen zur Impfung angeboten", sagt Karl Forstner, Präsident der Salzburger Ärztekammer. In den vergangenen Wochen war innerhalb der Ärzteschaft nämlich eine Diskussion entstanden. Etliche Mediziner wollten ausschließlich mit dem "Premiumimpfstoff von Biontech/Pfizer" geimpft werden. Doch das Land hatte stets betont, dass man nehmen müsse, was vorhanden sei. Schließlich seien alle zugelassenen Impfstoffe sehr gut und hätten eine hohe Wirksamkeit. Das würden auch Studien belegen.



Paul Sungler, Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken, sagt: "Die schnellere Impfung im Haus bringt Schutz für die Mitarbeiter und vor allem auch für die Patienten. Wir können damit einen wichtigen Schritt Richtung Versorgungssicherheit machen. Die Vorgaben des Bundes sind auch für uns bindend und der neue Impfstoff bringt ebenfalls eine hohe Sicherheit, wie aktuelle Studien zeigen."



Zeitpunkt keinen Einfluss auf Impftermin

"Das Rote Kreuz unterstützt das Land Salzburg bei der Umsetzung zur Vormerkung für alle Personen. Das ist jetzt schon der Fall und natürlich auch ab 15. Februar, wenn sich alle vormerken lassen können", sagt Landesrettungskommandant Anton Holzer. "Der Zeitpunkt hat keinen Einfluss darauf, wann die Impfung erfolgt. Daher appelliere ich an alle, die einfache Onlinemöglichkeit unter www.salzburg-impft.at zu nutzen, wenn nötig die Eltern oder Großeltern dabei zu unterstützen. Ist kein Mobiltelefon oder ein Internetanschluss verfügbar, steht die Gesundheitshotline 1450 zur Verfügung", betont Holzer.



Vormerkung für Risikogruppen

Jene Personen mit Vorerkrankungen, die einer Risikogruppe angehören, können sich ab 15. Februar ebenfalls über die Gesundheitshotline 1450 und online unter www.salzburg-impft.at vormerken. Es wird dabei die jeweilige Krankheit angekreuzt oder genannt. Ein entsprechendes Attest muss danach beim impfenden Arzt vorgelegt werden. Ist der behandelnde Arzt die Impfordination, entfällt das Vorzeigen des Attestes.



