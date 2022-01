Corona in Flachau - wie eine kleine Gemeinde zum statistischen Hotspot wurde

Bei der aktuellen Entwicklung des Corona-Geschehens ist in den vergangenen Tagen beispielhaft die Flachauer Wintersportgemeinde Flachau im Mittelpunkt gestanden - die Darstellung der Dynamik der Omikron-Verbreitung lässt sich allerdings beinahe beliebig auf andere Gemeinden umlegen.

Die zweifelhafte Ehre als Omikron-Beispiel verdankt Flachau unter anderem dem Umstand, dass die örtliche Sieben-Tage-Inzidenz auf Basis der täglichen neuen Fallzahlen sowie der regulären Einwohnerzahl errechnet wird - und dies dann in Relation zu fiktiven 100.000 Einwohnern gesetzt wird. Und dieser Wert ist im Land Salzburg derzeit eben in Flachau am höchsten.

Der letztmals ausgewiesene offizielle Einwohnerstand dieser Gemeinde beträgt 2924. Am Freitag, 7. Jänner, waren dort 297 Menschen aktiv coronainfiziert. Der beachtliche Inzidenzwert betrug an diesem Freitagvormittag ...