Corona in Salzburg: 95 Patienten im Spital, Inzidenz sinkt

1203 Corona-Neuinfektionen zählte das Land Salzburg am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit weiter rückläufig und beträgt 2315 Infizierte je 100.000 Einwohner. Am höchsten ist die Inzidenz derzeit im Pinzgau, am niedrigsten im Lungau. In den Spitälern werden derzeit 95 Covid-Patienten behandelt. Auf der Intensivstation befinden sich nur vier Patienten.

Was die Impfungen betrifft, so gibt es kaum noch Fortschritte zu verzeichnen. In der vergangenen Woche wurden 4972 Impfdosen verabreicht - darunter waren 410 Erststiche, der Rest waren Zweitimpfungen (1398) oder Drittimpfungen (3164). Insgesamt wurden bislang in Salzburg 1,06 Millionen Impfdosen verabreicht. 65,9 Prozent der Gesamtbevölkerung des Bundeslandes haben derzeit ein gültiges Impfzertifikat. Von der impfbaren Bevölkerung - also Salzburger ab fünf Jahren - sind es 69,4 Prozent.

Das Impfpflicht-Gesetz ist bekanntlich erlassen, auch wenn sich immer mehr Politiker - darunter in der Vorwoche auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer - vom Inkraftsetzen der Strafen ab 15. März verabschieden. Vom Land Salzburg hieß es am Montag, genaue Umsetzungsdetails zur Impfpflicht seitens des Bundes gebe es derzeit noch nicht. Für Bestätigungen von Ausnahmen von der Impfpflicht werde es eigene Epidemieärztinnen und -ärzte geben. Das Online-Formular für die Beurteilung könne ab sofort ausgefüllt werden, entsprechende Befunde müssten beigelegt werden.

Die Bildungsdirektion meldet von Freitag bis Sonntag 394 neue auf Covid-19 positiv getestete Personen im Schulbereich. Nach den Semesterferien entfällt die Maskenpflicht für alle Schulstufen. Bildungslandesrätin Daniela Gutschi betont: "Der Entfall der Präsenzpflicht an den Schulen ist weiterhin ein großes Problem. Hier brauchen wir als nächsten Schritt möglichst bald die Rückkehr aller ins Klassenzimmer".