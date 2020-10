Corona-Infektionen: 21 Bewohner in 15 Seniorenheimen betroffen

Zehn Bewohner werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Die Sanitätsdirektorin richtet einen eindringlichen Appell, auch die Besuche in Heimen zu reduzieren.

Die Corona-Infektionszahlen sind am Dienstag auf 1260 aktiv Infizierte gestiegen. In den Bezirken sah die Lage folgendermaßen aus: Pongau 262 aktive Fälle, Tennengau 320, Lungau 30, Stadt Salzburg 201, Flachgau 344 und Pinzgau 103. Dazu kommen 169 positive Labortests, die noch nicht im Meldesystem vermerkt waren. In Salzburg beträgt die Reproduktionszahl derzeit 1,40, die Siebentagesinzidenz 168,9.

Die steigenden Infektionen schlagen sich nun auch in den Seniorenheimen nieder. Am Dienstag waren in 15 Seniorenwohnheimen insgesamt 24 Mitarbeiter sowie 21 ...