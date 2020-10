Corona-Infektionen legen den Betrieb an drei Salzburger Schulen lahm

Nach der AHS Zaunergasse hat es am Dienstag auch die Volksschule Thalgau und die Polytechnische Schule in der Stadt Salzburg erwischt. Dort sieht es nach dem ersten, reinen "Lehrer-Cluster" aus.

Die Corona-Pandemie hat bis Dienstag nun bereits zur dritten Schulsperre geführt. Den Anfang machte am Montag, wie berichtet, das Bundesgymnasium Zaunergasse in der Landeshauptstadt. Dort waren zwei Schüler und zwei Lehrer positiv getestet worden. Weil 350 Kontaktpersonen betroffen waren, war für die Gesundheitsbehörde eine detaillierte Nachverfolgung nicht mehr möglich, daher erfolgte die Sperre. Am Dienstagvormittag folgte die Volksschule in Thalgau, wie Bildungsdirektor Rudolf Mair bestätigte. Dem Vernehmen nach war eine Lehrerin positiv auf Covid-19 getestet worden. Mair wollte nur so ...