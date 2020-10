Corona infiziert auch den Advent im Tennengau

Normalerweise startet mit dem ersten Adventwochenende Ende November ein wahrer Veranstaltungsreigen. Heuer wird die "stillste Zeit des Jahres" aber wohl genau das werden - still. Die "Tennengauer Nachrichten" haben sich im Bezirk umgehört.

Der Halleiner Weihnachtsmarkt auf der Pernerinsel war vor zwei Wochen die erste Absage. Mittlerweile ist klar: Alle größeren Adventmärkte des Bezirks werden 2020 nicht stattfinden. "Eventuell macht irgendwo eine Pfarrgemeinde etwas Kleines, aber die bekannten Märkte in Hallein, am Winterstellgut, in der Burg Golling etc. sind alle abgesagt", erklärt Franz Pölzleitner, Geschäftsführer des Gästeservice Tennengau (siehe Interview).

"Ich habe lang mit der Situation gekämpft", sagt Matthäus Leitner, Organisator der Halleiner Weihnachtsmarkts auf der Pernerinsel. Nach ersten Überlegungen, das Ganze ins Freie zu verlegen ("Das Präventionskonzept war schon fertig"), entschloss er sich doch letztlich zur Absage: "Ich hätte mich noch drübergetraut, aber nachdem von der Bundesregierung kein Leitfaden kam, war die Planungssituation einfach zu schwierig. Die 60 Aussteller hängen in der Luft, die kaufen Ware, stellen Leute ein, und wenn dann der Markt nicht stattfindet, dann geht's um die Existenz. Deswegen haben wir die Reißleine gezogen, so bleibt der Schaden zumindest überschaubar."

Dafür soll der Markt 2021 deutlich wachsen, die Vorbereitungen laufen bereits: "30 zusätzliche Kunsthandwerker wollen mitmachen, wir haben schon mit dem Hüttenbau begonnen, das wird eine richtig große Geschichte."

Auch der Adventmarkt am Bayrhamerplatz wird nicht stattfinden, stattdessen installiert der Tourismusverband (TVB) einen "Krippenpfad" zwischen Pernerinsel und Stille-Nacht-Bezirk: Geschäfte stellen Krippen in ihren Schaufenstern aus, als Höhepunkt wird die Stadtkrippe in den Stille-Nacht-Bezirk verlegt. "So setzen wir einen Impuls, das ergibt ein harmonisches Bild", sagt TVB-Chef Rainer Candido.

Eine bittere Pille für ein wichtiges Tourismusstandbein

Auch in Golling hat sich der Tourismusverband als Veranstalter des Burgadvents die Absage nicht leicht gemacht: "Wir haben es erst vergangene Woche entschieden, es macht einfach keinen Sinn", sagt Geschäftsführerin Gudrun Heger. Eine abgespeckte Variante mit Sicherheitskonzept habe man schnell wieder verworfen: "Die Burg ist einfach so ein Nadelöhr, und wenn der Kunsthandwerksmarkt und das Kinderprogramm in den Innenräumen wegfallen und das gesellige Beisammensein, dann macht das keinen Sinn."

Für den Tourismus in der Region sei es natürlich bitter: "Der Adventtourismus ist schon ein wichtiger Faktor. Viele Urlaubsgäste kommen gerade für dieses sanfte Wintererlebnis, die kleinen Märkte im ländlichen Raum." Nun gehe es aber darum, die ruhige Zwischensaison zu nutzen, um "die Zahlen nach unten zu bringen" und Reisewarnungen und Lockdowns zu vermeiden: "Wir müssen den Wintertourismus insgesamt sichern, im Hinblick auf die Skigebiete."

"Soweit ich weiß, sind alle Läufe abgesagt"

Auch in Sachen Krampusläufe sieht es 2020 mager aus: "Soweit ich weiß, sind alle Läufe abgesagt", sagt Edi Leitner, Gauobmann und Krampusreferent der Tennengauer Volkskultur. Der Lauf der Igonta Pass in der Halleiner Altstadt, einer der größten im Land Salzburg, ist bereits abgesagt, die Gollinger Perchten wollen mit der Entscheidung noch zuwarten, aber auch hier herrscht Skepsis. "Wir müssen uns mit der Gemeinde noch mal zusammensetzen", sagt Obmann Engelbert Neureiter. "Aber ich fürchte, in Zeiten wie diesen wird es wohl eher nichts werden. Das Risiko ist einfach viel zu groß, dass die Zahlen steigen."

Auch in Abtenau ist der Adventmarkt abgesagt, für den Krampuslauf habe es nur eine unverbindliche Anfrage einer Krampuspass gegeben, sagt Bgm. Johann Schnitzhofer (ÖVP): "Aber da gibt's strengste Auflagen, ich weiß nicht, wie sie das erfüllen würden. Und es wäre ja auch nicht vernünftig, ich würde da auch versuchen, mit den Passen zu reden, ob sie nicht heuer einmal darauf verzichten."

Aller Voraussicht wird auch die beliebte vorweihnachtliche Nachtwächterführung des Halleiner "Nochtei" heuer nicht stattfinden. In den verwinkelten Gassen Abstand zu halten, sei praktisch nicht machbar, begründet der langjährige "Nochtei"-Darsteller Frank Liedel die aus heutiger Sicht fixe Absage.

Absagewelle reicht schon bis in den Fasching

Und die Ausfallswelle reicht bereits weit über den Advent hinaus: Der für 2021 geplante Faschingsumzug in Golling wird ausfallen, ebenso das alljährliche große Tennengauer Perchtentreiben Anfang Jänner in Golling-Torren. "Da bräuchten wir, überspitzt gesagt, 1000 Ordner für 1500 Leute", sagt Harald Gratzer von den Barmstoana Perchten. "Die Gefahr ist zu groß, wir wollen keinen Hotspot schaffen. Wir werden uns mehr auf Hausbesuche konzentrieren."

"Aber wir werden es 2022 wieder durchführen, mit dem Wirt ist es schon ausgemacht und die Zusage von der Gemeinde haben wir auch schon - sofern Corona besiegt ist, natürlich."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVIEW: "Den Wintertourismus als Ganzes sichern"

Beim Gästeservice Tennengau zeigt man sich pragmatisch ob des "Advent-Ausfalls". Franz Pölzleitner ist seit fast 30 Jahren Geschäftsführer des Gästeservice.



Werden heuer überhaupt Adventmärkte im Tennengau stattfinden?

Franz Pölzleitner: Uns ist keiner bekannt, der stattfindet. Kuchl, Golling, Rußbach, Winterstellgut etc., alle großen Märkte sind abgesagt.



Was halten Sie als Touristiker von den immer schärferen Corona-Maßnahmen?

Ich finde, Landeshauptman Haslauer appelliert zu Recht an die Vernunft der Leute, es geht hier um gesellschaftliche Verantwortung. Ich hoffe, ein Großteil der Leute versteht, dass es auch darum geht, den Wintertourismus als Ganzes zu sichern.

Also Adventmärkte und Krampusläufe absagen, um den Skitourismus zu retten?

Das Risiko bei Märkten und Läufen ist extrem hoch. Der Tourismus ist ohnehin schon sehr angespannt, die Gefahr der Reisewarnung aus Deutschland ist sehr hoch.



Wie wichtig sind deutsche Touristen im Tennengau?

Das ist die größte Gruppe vor den Österreichern und Holländern. Und die Holländer haben daheim schon einen halben Lockdown, das motiviert auch nicht grade dazu, auf Urlaub zu fahren.



Wie lautet Ihre Prognose, wie wird der heurige Tourismuswinter?

Ein Top-Winter wird's nicht werden. Aber wir werden es überstehen, wenn die Leute jetzt vernünftig handeln und sich die Corona-Zahlen einpendeln. Wir haben aus dem Sommer gelernt, dass die Gäste durchaus kurzfristig kommen, wenn die Zahlen stimmen. Sie fürchten am meisten eine Quarantäne und den Verlust des Urlaubsgelds, daher erwarten sie sich gute Sicherheitskonzepte und Stornobedingungen.