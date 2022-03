Ausgehen bis fünf Uhr früh, das ist ab 5. März, 00 Uhr, wieder möglich. Aber nicht alle Nachtgastronomen kehren zurück zu den alten Zeiten.

Wenn das City Beats am Freitag um 23.59 Uhr seine Türen erstmals seit Beginn des jüngsten Lockdowns am 22. November öffnet, dann wird es so sein, als hätte es die Pandemie nie gegeben: Niemand wird nach einem Impf-, Genesungs- oder Testnachweis fragen, niemand muss Maske tragen oder sich als Gast registrieren und es darf auch wieder bis fünf Uhr früh getanzt werden. Jetzt zählt nur mehr das Alter - Gäste müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die ...