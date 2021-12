Corona kennt keine Nationalitäten - Impfaktion für Migranten in Salzburg

Eine allen Interessierten offenstehende Impfaktion hat am Donnerstag im Cineplexx-Gebäude beim Salzburger Hauptbahnhof eine besondere Zielgruppe: Flüchtlinge und Migranten.

Die Aktion in der Impfstraße Bahnhof findet am Donnerstag von 10.30 bis 13.30 Uhr und von 14.15 bis 20 Uhr statt. Organisiert wird sie vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Der ÖIF hat seit Herbst mehrere dieser Aktionen in österreichischen Landeshauptstädten durchgeführt. Sonja Ziganek, die Impfkoordinatorin beim ÖIF, sagt, dass es in dieser Zeit gelungen sei, an die 2500 Menschen zu impfen.

All diese Personen haben einen Aufenthaltsstatus in der Republik Österreich. Der Covid-19-Erreger hingegen kennt keine Nationalitäten.

SN/öif/mila zytka Impfkoordinatorin Sonja Ziganek im Gespräch mit einem Klienten.

Wieviele Flüchtlinge/Migranten am Donnerstag in Salzburg tatsächlich an der Impfaktion teilnehmen werden, lässt sich schwer abschätzen. Ziganek: "Allein per SMS haben wir an die 1500 Menschen informiert." Deutschkurs-Träger haben ebenfalls Informationen verbreitet. Die Internetseite des ÖIF bietet Corona-Informationen in 17 Sprachen an, Informationblätter in Deutsch, Englisch und Arabisch Die größten Zielgruppen seien Menschen aus Syrien beziehungsweise Afghanistan. Für diese stehen Dolmetscher zur Verfügung.

Wie auch in der einheimischen Bevölkerung gibt es auch bei den Asyl- und Schutzsuchenden Impfbedenken. Ziganek: "Bei Frauen gibt es die Sorge, dass sie nach einer Impfung keine Kinder mehr bekommen können. Und auch viele Männer sind sehr skeptisch." Bedenken kennen also auch keine Nationalitäten. Man versuche, durch Informationen in der Muttersprache eben diese Bedenken zu entkräften, sagt Ziganek.

Gesicherte Daten über die Durchimpfungsrate bei Migranten gibt es übrigens nicht. Am Donnerstag könnte sie allerdings in Salzburg erhöht werden. Da auch die Impfbürokratie keine Nationalitäten kennt, müssen Formulare ausgefüllt werden. Auch dabei helfen die Dolmeterscher/innen. Für die Impfung selbst gibt es eine Bestätigung. Auch die 2G-Regel kennt nämlich keine Nationalitäten.