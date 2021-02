Corona-Kontrollen: Bezirksbehörde stellte im Pinzgau sieben Verstöße fest

Bei Zweitwohnsitz-Überprüfungen wurden sieben Personen aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland nicht angetroffen, obwohl sie sich laut den Einreisebestimmungen in Quarantäne befinden müssten. Am Sonntag sollen weitere Kontrollen folgen.

Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See hat am Samstag mit der Polizei im Bezirk die Einhaltung der Covid-Maßnahmen kontrolliert. Im Fokus stand die Überprüfung von Zweitwohnsitzen und des Beherbergungsverbots - sowohl in Apartments als auch in den wenigen geöffneten Hotels. Die Bilanz nach dem Kontrolltag war eher mager: Gegen sieben Personen aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland wird ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet. Laut Bezirkshauptmann Bernhard Gratz seien die Betroffenen nicht an ihren Zweitwohnsitzen angetroffen worden, obwohl sie sich laut den geltenden Einreisebestimmungen ...