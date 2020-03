Corona-Maßnahmen: Jetzt werden Unbelehrbare rigoros bestraft

66 Anzeigen sprach die Polizei bis Stand Freitagmittag im Bundesland Salzburg aus.

Die verwaltungsstrafrechtlichen Anzeigen wegen Verstößen gegen die per Sonderverordnung beschlossenen Coronamaßnahmen häufen sich. Auch im Land Salzburg. Setzte die Polizei bislang vor allem auf Bewusstseinsbildung und auf ein "erklärendes Einschreiten", so wird jetzt verstärkt gestraft. "Bis Stand Freitagmittag sind in Salzburg 66 Anzeigen erfolgt. Diese betrafen zumeist Verstöße gegen Gruppenbildungen im öffentlichen Raum bzw. das Nichteinhalten des Sicherheitsabstands", so Polizeisprecher Hans Wolfgruber. Den "Unbelehrbaren" - nicht nur junge Leute - drohen nun empfindliche Geldstrafen. Österreichweit gab es bis Freitag früh bereits 1200 Anzeigen.