Corona - mehrere hundert Flüchtlinge und Migranten bei Impfaktion in Salzburg

Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) hat am Donnerstag eine Covid-Impfaktion mit Schwerpunkt Migranten und Flüchtlinge durchgeführt.

Insgesamt seien 310 Personen in Salzburg geimpft werden, der Termin werde als Erfolg verbucht, teilte der ÖIF am Freitag mit. Nach Rücksprache mit dem Land Salzburg solle es auch weitere gemeinsame Aktionen geben.

Bisher konnten schon 2828 Personen geimpft werden, davon 791 Personen direkt in den Integrationszentren des ÖIF und 2037 Personen bei Unterstützungsaktionen in den Bundesländern.