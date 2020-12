Corona: Mit Tante Inge durch die Quarantäne

"Unterschätzt das Virus nicht", postete Literaturhaus-Chef Tomas Friedmann auf Facebook. Er erzählt, wie er selbst mit Corona fertig wurde.

Es war Montag vor Beginn des zweiten Lockdowns, als Tomas Friedmann an sich die ersten Symptome bemerkte: Schnupfen, Rückenschmerzen und eine große Müdigkeit.

Der Test tags darauf brachte Gewissheit. Der langjährige Literaturhaus-Chef hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Es folgten heftige Nieren-, Kopf- und Magenschmerzen, nachts Hustenanfälle und Atemprobleme, der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn. "Am meisten hat mir zu schaffen gemacht, dass ich komplett erschöpft war, aber nicht schlafen konnte", schildert er. Irgendwann entschied er sich, seine Situation zu erzählen, und postete auf Facebook, wie es ihm ging.

Corona sollte kein Tabu-Thema sein

Die Resonanz war überwältigend, Friedmann stellte fest, dass er bereits "in bester Gesellschaft" war. Er sieht sich im Nachhinein in seinem Schritt bestätigt. "Corona sollte kein Tabuthema sein. Und: Reden hilft in jedem Fall", schildert der 59-Jährige. Es kam zu einem umfangreichen Erfahrungsaustausch und enorm vielen Hilfsangeboten. Eingeschlafene Kontakte belebten sich neu. "Meine Tante Inge aus der Schweiz schickt mir bis heute jeden Tag eine aufmunternde Botschaft. Das tut der Seele gut."

Isolation machte Friedmann wenig Sorge

Friedmann lebt allein, was in der Organisation der Quarantäne vieles einfacher macht. Die Freundin stand ihm telefonisch liebevoll zur Seite, die Nachbarn kauften für ihn ein und postierten die Waren vor seiner Tür. Die Isolation machte ihm wenig zu schaffen. "Bei mir geht es sonst immer so rund. Ich habe diese Ruhe ohne E-Mails und viele Telefonate so richtig genossen, als es mir dann nach ein paar Tagen wieder besser ging."

Bei wem er sich angesteckt hat, weiß Friedmann nicht. "Mir ist nur klar geworden, dass so eine Infektion wahnsinnig schnell passieren kann. Denn ich war zu der Zeit durch den Lockdown light ja schon sehr auf Distanz." Im Nachhinein ist er nur froh, keinen seiner Kollegen im Literaturhaus infiziert zu haben. Das Kochen freut ihn schon wieder, Geruchs- und Geschmackssinn sind "zu 50 Prozent" wiedergekehrt.

Telefonisch in Freiheit entlassen

Die zehn Tage in der Quarantäne sind vorbei, die Gesundheitsbehörde hat Friedmann telefonisch Bescheid gegeben, dass er die Wohnung wieder verlassen darf. Der Ekel vor Alkohol, Nikotin und Kaffee ist abgeflaut. "Außerdem lese ich wieder" - wohl das beste Indiz dafür, dass es mit dem Literaturhaus-Chef bergauf geht.