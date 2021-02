Corona-Mutation in Halleiner Kindergarten entdeckt

Die Eltern der rund 130 Kinder wurden am Freitag zu Mittag informiert, dass die Einrichtung bis auf Weiteres geschlossen ist.

Im Kindergarten Gamp in Hallein wurden acht Pädagoginnen und vier Kinder positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich in Quarantäne. Laut einer Aussendung des Landes Salzburg bestehe bei einer Person der Verdacht auf eine Virus-Mutation. Welche es genau sei, werde erst nach der Vollsequenzierung durch die Ages (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) in Wien feststehen.

Vier Kindergartengruppen wurden behördlich abgesondert und 13 Betreuerinnen als Kontaktpersonen der Kategorie 2 (K2) verkehrsbeschränkt.

Um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten und eine weitere Ausbreitung zu verhindern, bleibe der Kindergarten Gamp bis auf Weiteres geschlossen, heißt es in einer Aussendung der Stadtgemeinde Hallein. Den Eltern werde eine behördliche Bestätigung für den Arbeitgeber ausgestellt. "Sie erhalten dadurch das Recht auf zumindest drei Wochen Sonderurlaub."

Eine Wiedereröffnung werde erst veranlasst, wenn eine Gesundheitsgefährdung möglichst ausgeschlossen werden könne. Die Stadtgemeinde schreibe für den Zeitraum der Schließung keine Kindergartengebühren vor.