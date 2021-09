Corona-Pandemie: 1968 Operationen wurden in Salzburg verschoben

Wie weit werden die Spitäler in der vierten Coronawelle an ihre Auslastungsgrenze kommen? Zahlen seit Beginn der Pandemie zeigen die Probleme auf.

Im vergangenen August lagen auf den Intensivstationen in Salzburgs Spitälern nie mehr als fünf Coronapatienten. Am Freitag gab es einen Sprung auf neun. An den Salzburger Landeskliniken hatte man zuletzt noch keine Operationen verschieben müssen. Aber die Kapazitätsgrenze ist schnell erreicht, wenn die Infektionszahlen in diesem Tempo weiter steigen. Pflegepersonal muss von anderen Kliniken für die Covid-Stationen abgezogen werden. Seit Beginn der Pandemie wurden deshalb insgesamt 1968 Operationen, die nicht sofort durchzuführen sind, verschoben oder abgesagt, wie der Geschäftsführer der ...