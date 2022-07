Corona-Pille: Erst 150 Patienten in Salzburg bekamen Paxlovid

Die Spitalszahlen steigen, antivirale Medikamente können die Spitäler entlasten. In Salzburg wurden 150 Patienten mit Paxlovid versorgt, in Wien 5000. Dort kommt die Pille per Fahrradkurier.

Die Coronazahlen in Salzburg steigen. Am Freitag wurden in Salzburg 571 Neuinfektionen gemeldet, am Mittwoch waren es sogar 917. Derzeit sind 4678 Personen als infiziert gemeldet. Auch in den Spitälern steigen die Zahlen. Am Montag waren 49 Personen mit der Hauptdiagnose Covid in Spitalsbehandlung, am Freitag waren es 66, darunter ein Kind und eine Person auf einer Intensivstation.

Um Spitäler und Ärzte zu entlasten, gibt es seit Anfang des Jahres antivirale Medikamente. Das Präparat Paxlovid hat laut der ...