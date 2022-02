Corona-Positiver Pongauer ging zur Geburt seines Kindes mit in den Kreißsaal: Geldstrafe

Ein Pongauer fuhr im November 2021 mit seiner hochschwangeren Frau zur Geburt seines ersten Kindes in ein Spital, obwohl er laut Anklage wusste, dass er damals coronapositiv war. Der geständige 30-Jährige wurde am Freitag am Landesgericht Salzburg zu einer Geldstrafe von 2700 Euro wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.

SN/bilderbox Symbolbild.