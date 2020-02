Corona: Radprofi aus Salzburg sitzt in Abu Dhabi fest

Quarantäne nach Abbruch der UAE-Tour. Vier Österreicher warten. Noch herrscht bei allen Ungewissheit über die Heimreise.

133 Radprofis sitzen derzeit in Abu Dhabi in Quarantäne fest. Darunter ist auch einer, der seit einiger Zeit in Salzburg daheim ist: Gregor Mühlberger vom Team Bora-hansgrohe. "Mir geht es gut", teilte Mühlberger am Samstagabend den SN per Whatsapp-Nachricht mit. "Alle unsere Tests waren negativ", schrieb er. Das ist die gute Nachricht - und sie betrifft auch alle seine Kollegen und andere Mitarbeiter aus den Profiteams, die auch getestet wurden. Die schlechte Nachricht: Noch darf niemand das Hotel verlassen, in dem die Fahrer und Beteuer untergebracht sind. Außerdem weiß Mühlberger ebenso wie allen anderen seiner Kollegen, darunter mit Patrick Konrad (ebenfalls vom Team Bora-hansgohe), Marco Haller (Bahrain Merida) und Matthias Brändle (Israel Cycling Acadamy) drei weitere Östereicher - nicht wie es nun weitergeht. Mehr Informationen, als dass bisher niemand von den Rennfahrern mit dem Coronavirus Sars CoV-2 angesteckt ist, "haben wir nicht", sagt Mühlberger.

Mühlberger, seit Jahren einer der besten Radprofis des Landes, war bei der UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten Anfang der Woche an den Start gegangen. Die Tour, sie gehört zur Liste der wichtigsten Profirennen, wurde am Freitag nach fünf Etappen abgebrochen. Zwei italienische Mitglieder eines Teams - offenbar Mechaniker - waren nach Angaben der Veranstalter positiv auf das Virus getestet wurden. Daraufhin wurden alle in dem Hotel der beiden Italiener wohnenden Beteiligten an der Rundfahrt unter Quarantäne gestellt und auf das Virus getestet.

Trotz aller Ungewissheit sei die Stimmung unter den Fahrer gut, ließ Matthias Brändle per Instagram wissen, Aber geht es weiter? "Ich hoffe, dass wir am Sonntag heimfliegen dürfen. Das ist aber derzeit eine pure Spekulation. Noch zwei Wochen hier zu bleiben wäre echt hart.", wird Brändle auf der Website von radsport-news zitiert.