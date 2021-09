Corona: Rund vier Fünftel der Infizierten sind nicht geimpft

Die jüngsten Zahlen aus Salzburg belegen erneut, wie stark die jüngste Infektionswelle mit einer höheren Impfquote gebremst werden könnte. Und warum es derzeit kaum mit dem Coronavirus infizierte Menschen im Pinzgau, Pongau und Lungau gibt.

Die jüngsten Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Menschen und der spitalspflichtigen Patienten belegen die Wirkung der Impfung, auch wenn diese keine 100-prozentige Sicherheit bieten kann. Salzburgs leitender Landesstatistiker Gernot Filipp betont, dass "die Sieben-Tage-Inzidenz der geimpften Bevölkerung derzeit bei 58 und jene der ungeimpften Menschen bei 290 liegt und damit fünf Mal so hoch ist".

Ähnlich ist auch die Situation in den Spitälern. Nach Angaben von Uta Hoppe, Sprecherin des Corona-Expertengremiums an den Salzburger Landeskliniken, sind rund 20 Prozent der Coronapatienten geimpft. Am Donnerstag waren es am Uniklinikum Salzburg sechs von 29 Patienten. Hoppe sagt, dass auf den Intensivstationen so gut wie keine geimpften Patienten lägen. Zuletzt seien es Ausnahmefälle gewesen, die "wegen anderer Erkrankungen ins Spital mussten und positiv getestet wurden". Und was die nicht geimpften Coronafälle auf den Normalstationen betrifft, erklärt Uta Hoppe: Das seien vorwiegend ältere Patienten und jene mit Vorerkrankungen, die auch eine schlechtere Immunantwort auf die Impfung gehabt hätten und jetzt vorrangig den dritten Stich bekämen. Dieser Befund gilt im Grunde auch, wie die Coronamedizinerin sagt, für jene Fälle, die jetzt trotz Impfung positiv getestet würden.

Wie entscheidend die Durchimpfungsrate für das Infektionsgeschehen ist, zeigen auch Inzidenzwerte in den verschiedenen Altersgruppen: So liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Alter von fünf bis 19 Jahren im Schnitt über 300, bei den 20- bis 34-Jährigen bei mehr als 200. Danach geht die Kennzahl laut Filipp kontinuierlich auf ein Niveau von rund 50 bei über 60-Jährigen zurück.

Die Inzidenz für die Gesamtbevölkerung pendelt seit einer Woche zwischen 135 und 150, daher hat die Ampelkommisson Salzburg am Donnerstag weiterhin mit Orange bewertet. Auffallend ist, dass es nach wie sehr wenige Coronainfizierte im Pongau, Lungau und Pinzgau gibt (Inzidenzwerte unter 100). Filipp erklärt das damit, dass seit Beginn der vierten Welle vor allem die größeren Städte betroffen gewesen seien, weil dort auch die meisten Reiserückkehrer aus den Balkanländern wohnten. Die hohen Inzidenzwerte im Flachgau (220) erklären sich durch die Nähe und Verflechtung über Arbeit und Freizeitverhalten mit der Stadt.

Leicht pessimistischer Nachsatz Filipps: Bisher habe sich in den unterschiedlichen Wellen immer gezeigt, dass mit einer Verzögerung die Infektionszahlen auch in den Gebirgsgauen gestiegen seien. Wie die Entwicklung im Oktober wird, bleibt spannend.