Corona: Salzburg geht ab 5. März keinen Sonderweg

Die Infektionszahlen sind nach wie vor sehr hoch. Gleichzeitig bleibt es auf den Intensivstationen der Spitäler ruhig und auch die Normalstationen kommen nicht an ihre Belastungsgrenzen.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hatte angekündigt, knapp vor den weitreichenden Öffnungsschritten am kommenden Wochenende die Situation noch einmal mit den Experten zu prüfen. Trotz einer konstant hohen Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 2000 Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohnern sieht Haslauer keinen Grund, ähnlich wie in Wien strengere Maßnahmen für Salzburg zu verordnen, als sie der Bund vorsieht.

Ab dem 5. März fallen alle Vorsichtsmaßnahmen bis auf die FFP2-Maskenpflicht in Öffis, in Geschäften des täglichen Bedarfs, in Apotheken, Banken oder Postgeschäftsstellen ...