Corona-Schulimpfaktion für Schülerinnen und Schüler in Salzburg-Nonntal gestartet

150 Schülerinnen und Schüler meldeten sich für die Aktion an. Am Nachmittag werden zudem Eltern und Angehörige geimpft.

Das Land Salzburg richtete mehrere Sonderimpfaktionen ein. Neben den Studierenden soll nun auch Salzburgs Schülerinnen und Schülern der Zugang zur Impfung erleichtert werden.

Seit Donnerstagmorgen gibt es deshalb eine Sonderimpfaktion für das WRG (Wirtschaftskundliches Bundesrealgymnasium), Europa-Gymnasium, BORG Nonntal (Bundesoberstufenrealgymnasium) und die Neue Mittelschule. 150 Schülerinnen und Schüler meldeten sich für die Sonderimpfaktion an. Die Anmeldung erfolgte im Vorfeld für die jeweiligen Klassenvorstände, heißt es vom Land Salzburg.

Geimpft wird in der Sporthalle Josef-Preis-Allee in Nonntal. Auch die Lehrer können sich bei dieser Aktion impfen lassen. Zudem haben Eltern und Angehörige der Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich im Rahmen dieser Aktion am Donnerstagnachmittag impfen zu lassen. Verimpft wird das Vakzin von Biontech.