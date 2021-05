Corona-Selbsttests in Salzburg: Nur 9 von rund 70.000 waren positiv

Die Positivitätsrate der so genannten "Wohnzimmertests" ist verschwindend gering. Nur 0,012 Prozent der Tests waren in der ersten Woche der Corona-Selbsttests positiv. In den offiziellen Teststationen gibt es zehn Mal mehr positive Tests.

SN/lmz Die Corona-Selbsttests funktionieren in Salzburg mittels QR-Code und Handy-App. Doch nur ganz vereinzelt werden positive Tests hochgeladen.