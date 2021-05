Corona-Selbsttests in Salzburg: Von 137.402 Tests war keiner positiv

Hingegen gab es bei nicht einmal 100.000 beaufsichtigten Tests 98 Fälle. Beim Roten Kreuz geht man davon aus, dass positiv Getestete das Ergebnis nicht mehr hochladen und sich direkt an 1450 wenden.

Mehr als 100.000 Mal ist die App des Roten Kreuzes für die Durchführung der Corona-Selbsttests inzwischen heruntergeladen worden. In der vergangenen Woche wurden 137.042 Tests hochgeladen - alle waren negativ. Im Gegenzug dazu registrierte das Rote Kreuz bei den beaufsichtigten Selbsttests in den Gemeinden bei 98.820 Abstrichen 98 positive Ergebnisse, was einer Quote von 0,09 Prozent entspricht.

Wie passt das zusammen? Die Erklärung des Roten Kreuzes: "Wir gehen davon aus, dass viele Leute den Test gar nicht fertig ...