Corona senkte die Kriminalität im Lungau

Mit 423 Delikten ist der Bezirk Lungau in der Kriminalstatistik 2021 der am drittwenigsten belastete Bezirk Österreichs. Nur Jennersdorf (328) und Hermagor (397) verzeichneten weniger. Bezirkspolizeikommandant Felix Gautsch (56): "Gewöhnlich sind es rund 1100 Delikte pro Jahr. Etwa 40 Prozent der Straftaten sind der Wintersaison zuzuschreiben. Der Großteil davon geschieht in Obertauern. Bei den Delikten handelt es sich neben Ski-, Bekleidungs- oder Handydiebstählen ebenso um Körperverletzungen bis hin zu organisierten Diebstählen von Sportausrüstungen."

