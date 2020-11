Corona stellt Salzburgs Nikoläuse auf eine harte Probe

Wie erzähle ich meinem Kind, dass der Nikolaus heuer nicht kommt? In ganz Salzburg rauchen die Köpfe. Im Lungau geht man ganz neue Wege.

Diese Reaktion hätte sich Michael Moser aus Tamsweg nie erwartet. "Ich war schockiert und habe in der vergangenen Nacht kaum geschlafen." Grund dafür waren sein Engagement als Nikolaus sowie seine Idee, die coronabedingte Nikolaus-Pause für Kinder in diesem Jahr so erträglich wie möglich zu machen.

Der Lungauer geht seit sieben Jahren als Nikolaus von Haus zu Haus. Heuer ist das aufgrund der Pandemie nicht möglich. Darum will er Kinder heuer mit einer personalisierten Videobotschaft eine Freude machen. "Wie ...