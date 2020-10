Corona: Tennengau ist Bezirk mit höchster Zuwachsrate, Krisentreffen beim Landeshauptmann

Der Bezirk Hallein verzeichnet österreichweit die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Um 17 Uhr treffen sich Tennengauer Bürgermeister mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Welche Kreise Feiern im privaten Bereich ziehen können, zeigt sich derzeit eindrücklich im Tennengau. In keinem Bezirk gibt es mehr positiv getestete Personen. Mit Stand Sonntagmittag waren es 145 Coronainfizierte. Das Epidemiologische Meldesystem weist eine Sieben-Tage-Inzidenz (Richtwert für das Infektionsgeschehen) von 218. Selbst das stark betroffene Wien liegt mit 155 Neuinfektionen pro 100.000-Einwohner in den vergangenen sieben Tagen deutlich dahinter. Die Behörden seien derzeit mit enorm viel Detektivarbeit beschäftigt, heißt es seitens des Landes. Es gelte mehrere Ansteckungspfade zu verfolgen.

Am Sonntag um 17 Uhr haben die Tennengauer Bürgermeister einen Termin bei Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Möglich scheint eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen im Tennengau ab Montag.

Ein Cluster ist auf eine Hochzeit zurückzuführen. Das bestätigte Franz Wieser, Chefredakteur des Landesmedienzentrums, den SN. "Es hat sich um eine private Veranstaltung gehandelt, die nicht behördlich genehmigt war. Derzeit gibt es rund 100 Kontaktpersonen und mehr als 20 positive Fälle." Nach SN-Informationen dürften es bereits 30 Personen sein. Contact Tracing und Containment seien aber noch nicht abgeschlossen.

Haslauer: "Müssen uns zurückhalten"

Ob sich auch nach einem Benefizkonzert in Kuchl am 3. Oktober ein Cluster gebildet habe, lasse sich derzeit nicht genau sagen. Etliche Personen dürften sich bereits vorher angesteckt haben. Jedenfalls in Quarantäne befinden sich die sieben Musiker, die in Kuchl aufgetreten waren.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) dürfte dem Vernehmen nach einigen Entscheidungsträgern im Tennengau massiv ins Gewissen geredet haben. Am Donnerstagabend wurde Haslauer in einer Aussendung zur aktuellen Lage im Bezirk sehr deutlich: Private Feiern und Treffen seien "eine erhebliche Hauptinfektionsgefahr". "In unserem eigenen Interesse müssen wir uns jetzt aber für eine beschränkte Zeit zurückhalten, damit weitere, erheblich unangenehmere Konsequenzen vermieden werden können." Damit spielt Haslauer auf eine Reisewarnung der Deutschen für Salzburg an, die katastrophale Auswirkungen auf den Wintertourismus hätte.

Bereits zu Beginn der Woche schrieb Haslauer an alle Bürgermeister, sie mögen das gesellige Zusammensitzen in den Vereinslokalen ohne Betriebsstättengenehmigung "hintanhalten". Sportveranstaltungen finden ohne Zuschauer statt.

Zahl der Infektionen stieg im Bundesland stark an

Mit Stand Sontagmittag wurden in Salzburg bisher 2.743 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Das sind 44 mehr binnen 24 Stunden. Mit Stand 11 Uhr lagen bei weiteren 45 Personen (7 Stadt Salzburg, 22 Tennengau, 12 Flachgau, 1 Lungau und 3 Pinzgau) positive Covid-19-Laborergebnisse vor, die noch nicht im EMS als positiv erfasst wurden. Diese müssen noch zur Gesamtzahl hinzugezählt werden.

Die Zahl der aktiv infizierten Personen im Bundesland beträgt aktuell laut EMS 505 (+21). Aktiv Infizierte nach Bezirken im Vergleich zur letzten Meldung: Pongau 90 (+7), Tennengau 145 (+15), Lungau 16 (-1), Stadt Salzburg 102 (-7), Flachgau 114 (+7), und Pinzgau 38 (+/-0).

Nachdem ein Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung im Tennengau positiv auf Covid-19 getestet worden war, wurden alle Bewohner und Mitarbeiter getestet sowie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Bei vier Mitarbeitern und fünf Bewohnern war der Test positiv. Drei dieser Bewohner wurden ans Uniklinikum Salzburg überstellt, zwei werden weiter in der Einrichtung betreut. Am Dienstag, 13. Oktober, werden alle Bewohner und Mitarbeiter erneut durchgetestet.

Öffentlicher Aufruf für Restaurant Wok Sushi Star

Weil ein Gast positiv auf Corona getestet wurde, startet die Epidemiebehörde der Stadt am Samstag einen weiteren öffentlichen Aufruf. Dieser richtet sich an Personen, die am Mittwoch, 7. Oktober, zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr im Restaurant Wok Sushi Star, Münchner Bundesstraße 114B anwesend waren.

Sie sollen ihren Gesundheitszustand genau beobachten und bei Auftreten von Covid-19 Symptomen (z.B. Kurzatmigkeit, Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes, Halsschmerzen, Durchfall) umgehend die Gesundheitshotline 1450 unter Hinweis auf den Aufruf kontaktieren.