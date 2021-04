Corona: Tennengauer Bauern profilieren sich als Direktvermarkter

Bäuerliche Betriebe setzen auf direkten Verkauf in Hofläden, in Verkaufsautomaten und auf Märkten.

Um rund zehn Prozent sind die Einnahmen allein auf den Bauernmärkten im Salzburger Land seit Corona angestiegen. "Im vergangenen Sommer gab es einen extremer Zulauf auf die Märkte in den Städten. Die Direktvermarkter in den Tourismusregionen haben allerdings teilweise unter der Pandemie gelitten, weil die Gastronomie ausgefallen ist und die Gäste gefehlt haben", sagt Günter Kronberger vom Salzburger Agrar Marketing. Er leitet als Geschäftsführer auch die Geschicke des Salzburger Landesvereins für Direktvermarkter. Dieser Verein ist Linzenzgeber für "Gutes vom Bauernhof" - eine Marke der Landwirtschaftskammer Österreich.

Die Hofkäserei Schmiedbauer der Familie Oberascher in Bad Vigaun wurde im Jahr 2016 zum Beispiel als erster Direktvermarkter im Bundesland Salzburg mit dem Gütesiegel "Gutes vom Bauernhof" ausgezeichnet.

” Bild: SN/sw/privat Gerald Reisecker, Geschäftsführer der Tischgesellschaft mbH „Es gibt sehr viele innovative Tennengauer Bauern.“

Der Landesverein der Direktvermarkter hat zurzeit 260 Mitglieder in Salzburg. Nicht alle Bauern, die ab Hof verkaufen, sind Mitglied in diesem Verein. Kronberger schätzt, dass es im ganzen Land Salzburg zwischen 600 und 700 Bauern gibt, die ihre Produkte direkt den Kundinnen und Kunden anbieten. Darunter sind kleine Betriebe, die Urprodukte wie Eier, Milch und Fleisch verkaufen, sowie mittlere Unternehmen wie der Fürstenhof in Kuchl.

Die Zahl der Direktvermarkter steigt nicht erst seit der Pandemie. "Es gibt viele Tennengauer, die extrem innovativ sind", sagt Gerald Reisecker, Geschäftsführer der Tischgesellschaft mbH. "Dadurch wird die Ware für die Kundinnen und Kunden verfügbarer, das ist das Coole."

Reisecker möchte mit seinem Unternehmen Gastronomie, Bauern und Direktvermarkter verstärkt unterstützen. "Mir ist wichtig, dass Bauern ihre Produkte selber vermarkten und gute Preise erzielen", sagt er.

Konsumentinnen und Konsumenten wissen die Arbeit der regionalen Bauern zu schätzen. Sie greifen immer mehr zu regionalen Lebensmitteln. Damit wissen sie, woher die Produkte kommen, und vermeiden lange Transportwege. Da im ersten Lockdown im vergangenen Jahr viele Bürgermeister Bauernmärkte aus Angst vor Ansteckungen abgesagt haben, entschlossen sich einige Tennengauer Landwirte, einen eigenen Hofladen zu errichten. Zu bestimmten Öffnungszeiten verkaufen sie ihre eigenen Produkte und auch die anderer Bauern. Immer mehr Bauersleute, die wenig Zeit für den persönlichen Verkauf am Hof haben, nutzen die Möglichkeit eines Verkaufsautomaten - des Microshops. Da sind von Milch, Eiern über Brot, Speck bis hin zu fertig gekochten Speisen Produkte vom Bauernhof rund um die Uhr verfügbar. "Bei Microshops gibt es keinen Zwischenhändler", ist Reisecker begeistert. Zuwächse erwirtschaften Bauern auch durch die Vermarktung via Internet und im Lebensmittelhandel.