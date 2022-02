Corona trifft die Frauen hart

Krisen verstärken alle existierenden Ungleichheiten. Ganz besonders trifft das durch Covid-19 auf Frauen zu. Barbara Niehues, die Geschäftsführerin von KoKon, ist besorgt.

"Burn-out und Erschöpfung sind im Anstieg. Das bereitet uns große Sorge", sagt Barbara Niehues vom Verein KoKon, der Beratung und Bildung für Frauen im Pongau und Pinzgau anbietet.

"Viele Frauen setzt eine enorme Doppelbelastung zu. Die Anfragen für Beratungstermine sind um gut 20 Prozent angestiegen."

Frauen leisten ohnehin im Schnitt schätzungsweise drei Mal so viel unbezahlte Arbeit in der Familie, kümmern sich vermehrt um Kranke, ob beruflich oder unbezahlt in der Familie. Diese Sorge, die Kinderbetreuung, ...