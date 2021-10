Corona und die Folgen: Die Kunst half dieser Salzburgerin aus der Depression

Eine 53-jährige Mutter von Zwillingen litt unter den Folgen von Corona. Wie viele andere auch, wie sie sagt. Malerei wurde zur Therapieform.

In der Salzburger Wohnung von Alexandra Sailer fällt eines sofort auf: Überall stehen oder liegen farbenprächtige Acrylbilder. "Es sind mittlerweile an die 80", sagt die Hoteliersgattin aus Obertauern und Mutter von 13-jährigen Zwillingen. Die Bilder zeigen auf den ersten Blick abstrakte Motive. "Doch es liegt im Auge des Betrachters, doch etwas Reales darin zu erkennen", so die 53-Jährige. Die Motive entstünden zu Beginn im Kopf, um dann in der Vorstellung zu reifen. "Das Spannende an dieser Acryl-Fließtechnik ist, wie kann ...