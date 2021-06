Corona und Kälte: Weniger Raddiebstähle

In der Stadt Salzburg werden täglich drei Räder gestohlen. Heuer zeichnet sich eine Trendwende ab.

Es war ein einheitlicher Trend in den vergangenen Jahren, der sich in diesem Coronajahr zu drehen scheint. In der Stadt Salzburg wurden in den vergangenen 15 Jahren immer zwischen 1200 und 1300 Fahrräder gestohlen. Im Jahr 2021 gehe die Tendenz aber eindeutig nach unten, sagt Michael Knoll vom Stadtpolizeikommando. Derzeit liege man deutlich unter den Anzeigen vom Vorjahr. "Da müsste es schon ein extrem diebstahlreicher Sommer werden und es bis in den November bestes Fahrradwetter geben, dass wir an die ...