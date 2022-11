Corona-Virus in Salzburg: 7-Tage-Inzidenz landesweit unter 200

Mit einem Wert von 196,2 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesland Salzburg die drittniedrigste österreichweit.

"Insgesamt stabilisiert sich das Infektionsgeschehen derzeit und es kommt zu einer Bodenbildung", sagt Landesstatistiker Gernot Filipp.153 Neuinfektionen wurden von gestern auf heute registriert. In den Spitälern müssen derzeit 43 Covid-Patienten behandelt werden, darunter zwei auf der Intensivstation. Eine traurige Marke wurde in den letzten Tagen überschritten: Mehr als 1.200 Personen sind in Salzburg bisher an einer Infektion mit dem Corona-Virus gestorben.

Regionale Streuung zurückgegangen

In 106 Gemeinden gibt es derzeit immer noch zumindest einen aktiven Fall. Insgesamt ist die regionale Streuung aber deutlich zurückgegangen. In zwei Gemeinden - Thomatal und Plainfeld - liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 500.

Eine Covid-Infektion, egal wie harmlos die Symptome erscheinen, soll laut Landessanitätsdirektorin Dr. Petra Gruber-Juhasz vor allem von älteren Menschen und jenen mit Vorerkrankungen nicht auf die leichte Schulter genommen werden. "Es gibt für diese Gruppe wirksame Medikamente, die - rechtzeitig eingenommen - Schlimmeres verhindern können. Daher ist eine rasche Kontaktaufnahme nach Bekanntwerden der Infektion mit einem Arzt sehr wichtig", sagt Gruber-Juhasz.



Risikoeinschätzung am Nachmittag

Auch heute entscheidet die bundesweite Ampel-Kommission wieder über das Corona-Risiko. Am derzeitigen Status "gelbgrün - geringes Risiko" wird sich angesichts der aktuellen Lage aber erfahrungsgemäß nicht viel ändern. Die Entscheidung wird an dieser Stelle im Laufe des Nachmittags ergänzt.



