Corona: Was das Virus mit unserer Psyche macht

Schon auf frühere Epidemien folgten zeitlich verzögert psychosoziale Epidemien. Dafür muss sich das System rüsten.

Gestresst, gereizt, nervös? Es plagen Schlafstörungen? "Corona versetzt uns in eine chronische Stresssituation", sagt die Psychiaterin und Psychotherapeutin Agnes Pohlhammer. Im Körper verändert das die Ausschüttung der Hormone, der Cortisol-Gehalt steigt, wir sind in Alarmbereitschaft - was in grauer Vorzeit durchaus Sinn gehabt hat, wenn der Säbelzahntiger vor der Höhle lauerte.

Dauert dieser Zustand aber an, wechselt der Mensch zunächst in eine Orientierungsphase und gerät dann in den Kampf-Flucht-Modus. Angst und Aggressivität nehmen zu, was im Straßenverkehr, auf dem Sportplatz oder im Büro dort und da auch spürbar ist. Alles, was in seiner solchen Situation nicht unmittelbar gebraucht wird, wird heruntergefahren - leider auch das Immunsystem, was die Infektanfälligkeit erhöht. Das Mitgefühl für andere nimmt ab, der Körper ist jetzt aufs eigene Überleben programmiert. Psychische Ausnahmesituationen gehen Hand in Hand mit einer erhöhten Suchtgefahr. Wer unter Schlaflosigkeit und Zukunftsängsten leidet, greift eher zur Flasche oder Tabletten, um ruhig zu werden. Caroline Weinlich, therapeutische Leiterin der Suchthilfe, bestätigt bereits ein Ansteigen der Nachfrage, sowohl in ihrer Praxis als auch bei der Suchthilfe: "Ganz viele unserer Patienten, die jahrelang stabil waren, sind während des Lockdowns im Frühling rückfällig geworden." Die Thematik betrifft Leute mit Vorgeschichte und vorübergehend weniger Betreuung genauso wie Menschen, die vor Corona augenscheinlich kein Problem hatten. Stellt sich die Frage nach Gegenstrategien.

Was tut mir gut? Häufig sind das Hobbys, die Natur und Beziehungen. Wer über ein gutes soziales Umfeld verfügt, kann nun auf mehr Ressourcen zurückgreifen. Treffen darf man sich trotz der Pandemie, nichts spricht etwa gegen einen Spaziergang im Wald mit Abstand, ein genussvolles Vollbad, ein gutes Buch. Pohlhammer, die die ambulante Reha-Einrichtung der Pro Mente leitet: "Wir sollten uns auf unsere Vielfalt besinnen. Denn wir Menschen sind anpassungsfähig." Die Krux laut Traumatherapeutin Weinlich ist, dass wir Menschen als Säugetiere Bindung bräuchten, um uns zu beruhigen. Genau das wird durch die Bestimmungen aber behindert: Masken erschweren das Erkennen der Mimik unseres Gegenübers und verzerren die Stimme, Nähe wird unterbunden, ständige mediale Katastrophenmeldungen heizen die Stimmung an, statt die Leute runterzubringen. Weinlich rät daher zu so viel Normalität wie nur möglich. "Wer Ruhe bewahrt, wird aus dieser Krise als Gewinner hervorgehen."

An Entscheidungsträger und Medien appellieren die Expertinnen, auf die Wortwahl zu achten und in eine motivierende Gesprächsführung zu kommen. Nur dann erleben sich die Menschen als selbstbestimmt und Teil des Ganzen. Wie man während des Lockdowns zu kleinen Hilfeleistungen aufgerufen hat, so könnte man jetzt in Zusammenschau mit psychischen Problemstellungen präventiv das Augenmerk auf Frühsymptome richten, sagt Pohlhammer: Etwa den Nachbarn einmal nach seinem Befinden fragen, wenn der sich schon seit 14 Tagen in seinem Haus einigelt. Wenn Antriebslosigkeit und depressive Verstimmungen länger als zwei Wochen andauern, empfiehlt sich professionelle Hilfe. Die erste Adresse ist der Hausarzt. Schon auf frühere Epidemien folgten zeitlich verzögert psychosoziale Epidemien. Dafür müsse sich das System rüsten, sagt Pohlhammer: "Denn man hat diese Kluft zwischen den Menschen gewollt. Und die bleibt ganz sicher nicht ohne Auswirkungen."

Ablenken und viel erklären:

Distanz macht auch Kindern zu schaffen

Kinder verstehen die Situation laut Fachleuten zwar kognitiv. Emotional aber erleben sie es immer wieder als Zurückweisung, wenn Rituale der Zusammengehörigkeit nicht mehr stattfinden können. Gemeinsam singen oder essen, Dinge teilen, einander umarmen. Unfreiwillige Isolation aktiviert im Gehirn sogar Schmerzareale. Dauert das an, nimmt der Körper Schaden.

Bärbel Linsmeier, sie ist Volksschuldirektorin in der Stadt Salzburg, riet ihren Lehrerinnen und Lehrern bis vor kurzem sogar explizit zu Lehrausgängen. "Die Museen sind leer und die Kinder kommen dadurch wieder einmal in ein anderes Umfeld abseits von Corona." Sie habe nicht das Gefühl, dass das Maskentragen beim Betreten der Schule ihre Schüler besonders belasten würde, sagt Linsmeier. Kinder, deren Eltern mit der Situation pragmatisch umgehen, täten sich leichter. Langfristige Veränderungen im Sozialverhalten befürchtet die Schulleiterin nicht: "Wir sagen immer dazu: Dass du teilen willst, ist grundsätzlich gut. Nur jetzt machen wir das wegen Corona nicht. Die Werte ändern sich ja nicht, das gilt es den Kindern zu kommunizieren." Kinder- und Jugendanwältin Andrea Holz-Dahrenstaedt sagt: "Social Distancing ist, von psychischer Seite betrachtet, nichts Gesundes. Das Bedürfnis nach Nähe ist angeboren." Die Kleinen trifft der Bewegungsmangel durch geschlossene Indoor-Spielplätze hart. Die Größeren belastet, dass sie sich nicht treffen können - aktuell nicht einmal mehr in die Schule gehen können. Die Auswirkungen von Corona auf die Familien nennt sie massiv: "Unsicherheit, Existenznot, die Sorge, wie man den Alltag schafft - das ist wie ein Kelomat. Wenn der Druck zu hoch wird, steigt die Gefahr, dass Kinder und Jugendliche Gewalt ausgesetzt sind."