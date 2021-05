Corona: Weiterhin deutlicher Rückgang bei Infektionszahlen im Land Salzburg

Der Abwärtstrend bei der Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten im Land Salzburg hält weiterhin an. Mit Stand Samstagfrüh galten 1231 Menschen als positiv getestet/infiziert. Auch die Zahl der Corona-Spitalspatienten sinkt.

1231 aktiv Infizierte - das entspricht jenen Werten, die im Land Salzburg etwa Mitte Februar verzeichnet wurden. Damals begann aber eine weitere Welle an Infektionen, die am 23. März in einer Zahl von 3024 gipfelten.

Mittlerweile sollten jedoch die mit Ende 2020 begonnenen Impfaktionen Wirkung zeigen. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz betrug Samstag früh beispielsweise nur mehr 104,5 und liegt damit mehr knapp über der "magischen" 100er-Grenze. In elf Tagen stehen die angekündigten Öffnungen (Gastronomie, Tourismus, Kultur, Sport) bevor. Hält der Trend bei den sinkenden Zahlen an, dann sollten Bedenken ob dieser Maßnahmen ebenfalls sinken. Wenngleich: Entwarnung wird es wohl geraume Zeit nicht geben. In Salzburg sollen die Öffnungen mit mehreren hunderttausend Selbsttests pro Woche begleitet werden.

Bereits am Freitag (Inzidenzwert zu diesem Zeitpunkt 118) erklärte Gernot Filip, Leiter der Landesstatistik Salzburg: "Die 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen geht in Salzburg erfreulicherweise weiter nach unten." Die Samstagzahl (104,5) entspricht annähernd jener vom 13. Oktober 2020 - damals betrug der Wert 102,4.

Leicht sinkend ist auch die Zahl der in Krankenhäusern betreuten Covid-Patienten. Samstagfrüh wurden 68 Menschen als hospitalisiert gemeldet, 18 von ihnen befanden sich auf Intensivstationen.

Statistiker Gernot Filip: "Die regionalen Maßnahmen haben auf die Neuinfektionen eine markante Auswirkung. Besonders deutlich haben wir das im Gasteinertal und auch in den anderen Hochinzidenzgemeinden wie Straßwalchen und im Großarltal gesehen. Diese Gemeinden haben die verschärften Corona-Maßnahmen erlebt, und sie haben nachhaltig gewirkt. Vor allem darf man die positiven Effekte auf die benachbarten Gemeinden nicht unterschätzen."

Hallein muss auf Effekt noch warten

In Hallein, wo seit Ende April verpflichtende Ausfahrtstests gelten, muss man laut Gernot Filipp auf den Effekt dieser Maßnahme noch ein paar Tage warten. In Oberalm gelten seit Samstag ebenfalls verpflichtende Ausfahrtstests und strengere Quarantänekontrollen. Das Contact Tracing wurde außerdem in den umliegenden Tennengauer Gemeinden Kuchl und Puch ausgedehnt und intensiviert. Beobachtet wird die Lageauch in Wagrain. Dort werden die Quarantänebestimmungen ab sofort noch strenger kontrolliert.

Die Impfung wirkt

In Salzburg wurden bis dato mehr als 200.000 Impfdosen gegen das Corona-Virus verabreicht. Fast 250.000 Menschen haben sich vormerken lassen. Das entspricht 52 Prozent der über 16-Jährigen, die Aufgrund der Zulassungsbedingungen momentan geimpft werden können.

Vor allem die hohe Durchimpfungsrate bei den älteren Personen hat einen deutlichen Effekt. "Hier ist die 7-Tage-Inzidenz stark zurückgegangen, liegt bei den über 70-Jährigen unter 30. Die erwerbsfähige Bevölkerungsgruppe liegt bei der Inzidenz mit rund 150 um ein Vielfaches höher als die nicht erwerbsfähigen Personen mit 35", fasst Gernot Filipp die Verschiebung bei den Neuinfektionen auf die jüngere Generation zusammen.



Quelle: Land Salzburg