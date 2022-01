Corona: Wie lange wird uns diese Pandemie noch plagen?

Der Salzburger Infektiologe Richard Greil macht Hoffnung, dass wir uns mit dem Virus bald leichter tun. Aber er legt den Finger auch in offene Wunden und fordert von der Politik Kurskorrekturen.

Haben Sie im Sommer auch gedacht, dass mit den Impfungen die Pandemie überwunden ist, wie das die Politik vermittelt hat? Richard Greil: Nein. Es wurden Informationen und Interpretationen in Umlauf gesetzt, die weniger mit vorsichtiger Wissenschaft als mit Wunsch oder situativer Nützlichkeit zu tun hatten. Es war seit Herbst 2020 klar, dass die natürliche Immunität und damit auch der Impfeffekt gegen das Coronavirus nicht permanent sein würden.

Klar war, dass die Impfung das zentrale Instrument zur Abschwächung der drohenden Wellen, der ansonsten zu erwartenden massiven Mortalität und der Abwehr des Zusammenbruchs des Gesundheitssystems sein würde. Das ist die Impfung vor Omikron mehr denn je und wird es auch in Zukunft bleiben.

War das wirklich für die Experten immer klar? Experten sind nicht außer Kritik. Es gibt ein Wechselspiel und Spannungsverhältnis zwischen Politik und Experten und eine kritische Diskussion zu diesem Thema etwa in Großbritannien und den USA. Welche wissenschaftliche Beratung holt sich Politik ins Boot? Bestimmt das politische Ziel schon die Auswahl? Wie autonom ist und bleibt sie über die Zeit? Können die Wissenschafter und Politiker Sachlichkeit und persönliche Meinung und allenfalls Vorurteile trennen? Das ist ein schwieriges Wechselverhältnis. Die Nähe zur Macht erfordert ebenso eine große persönliche Reife wie die Machtausübung selbst, der Diskurs hohen Respekt und eine klare humanistische Werteorientierung. Mit Gesundheit und Solidarität stehen Kernwerte unserer Gesellschaft auf dem Spiel.

War die Impfpflicht für Sie jetzt unausweichlich? Aus medizinischer Sicht ist sie natürlich effektiv.

Die Probleme liegen in der Vorbereitung der juristischen Rahmenbedingungen, die man als Möglichkeit jedenfalls vor deren Bekanntgabe klären sollte. Jetzt gibt es ja schon erste Infragestellungen durch Regierungsmitglieder.

Am vorsichtigsten bin ich wegen der schwierigen Durchsetzbarkeit. Wenn sie etwas ankündigen, was sie nicht durchsetzen können oder auch letzten Endes nicht durchsetzen wollen, dann wankt Politik weil sie nicht effektiv ist.

Pandemien, auch wenn sie das historisch betrachten, wohnt inne, dass es zu einem Missachten des Rechts in großen Bevölkerungsgruppen kommt.

Das ist in diesem Zusammenhang ein entscheidender Punkt: Politik, Regierung und Opposition darf sich nicht in eine Position bringen, in der sie nicht mehr agieren kann, weil sie Vertrauen verloren hat, das sie aktiv einwerben muss.

Ist nicht ein weiteres großes Problem, dass ständig die Regeln geändert werden und sich keiner auskennt? Das ist ein Grundproblem. Inhomogenität ist vertrauensmindernd. Die Maskenpflicht hätte man etwa durchgehend beibehalten müssen. Das versteht jeder, ist zumutbar und hochgradig effektiv. Regeln müssen einfach sein. Sie dürfen kein 1000-Seiten-Kompendium umfassen, das jeden Tag geändert wird. Sie müssen für jeden einsichtig und von außen kontrollierbar sein - auch durch Gruppendruck. Der epidemiologisch gesteuerte Übergang zwischen zentralen und dezentralen Entscheidungen, Regeln und deren Begründung wurde noch nicht wirklich gefunden.

Wie lange wird uns das Virus noch plagen? Können Sie uns nach Omikron Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Pandemie machen? Man muss das mit großer Vorsicht sehen. Kontakt mit Omikron wird fast jeder haben. Bei aller Vorsicht: Man kann schon erwarten, dass die Immunität großer Teile der Bevölkerung durch die Kombination von Impfungen und natürlicher Infektion breiter aufgestellt sein wird. Es wird weitere Impfungen wie bei der Influenza brauchen und immer wieder stärkere Wellen durch Mutanten geben. Man kann aber sagen, dass es in die Richtung geht, dass wir die Pandemie in absehbarer Zeit überwunden haben. Offen bleibt, dass die ganze Welt schlecht geimpft ist. Niemand ist sicher, wenn nicht alle sicher sind. Der Unterschied zur Spanischen Grippe ist: Wir haben die Mittel in der Hand globales Massensterben zu vermeiden.

Kommen wir im nächsten Winter ohne Lockdown durch? Ich fokussiere mich nie auf das Wort Lockdown. Das Notwendige wird immer geschehen müssen. Das ist ein Grundprinzip der Medizin und der Gesellschaft. Ich sage nicht, dass es keinen Lockdown mehr geben wird. Es bleibt herausfordernd und wir müssen die Omikron-Situation bestehen. Aber ich gehe davon aus, dass wir auch wegen neuer Medikamente ab Frühjahr in eine deutlich bessere Situation kommen.

Wie können wir die Risse in der Gesellschaft kitten? Eine wichtige Funktion des menschlichen Gehirns ist einerseits selektives, auch gesellschaftliches Vergessen und damit ein Nachlassen des Konflikts und Möglichkeit konstruktiver Neuorientierung und umgekehrt historische Erinnerung. Wohin entwickelt sich die Gesundheitspolitik, die Innovations-, Bildungs- und Wirtschaftspolitik etc.? Lernen wir aus der Krise, dass wir viel innovativer werden müssen. Lernen wir auch gesellschaftlich etwas? Funktionstüchtigkeit in der Organisation der Gesellschaft, ohne demokratische Werte aufgeben zu müssen. Das halte ich für fundamental, dass wir da deutlich mehr lernen müssen. Wir brauchen Optimismus, Lust vorausdenkend, innovations- und veränderungsfreudig zu sein bei Aufrechterhaltung humanistischer Grundwerte.

Müssen wir die Spitäler anders organisieren und breiter aufstellen, damit sie bei größeren Infektionswellen nicht ständig überfordert sind ? Wir haben mehrere Lehren daraus zu ziehen. Ich habe den Salzburger Krankenanstalten ein Konzept vorgelegt für einen Ausbau der Infektiologiestation der III. Medizin. Sie soll eine atmende Funktion haben, wesentlich mit infektiologischer Beratungstätigkeit und gleichzeitig von der Aufnahmekapazität und Strukturgröße her Epidemie- und Pandemie-tauglich sein.

Meinen Sie ein flexibles System, das man schnell rauf- und runterfahren kann? Ja genau. Wir benötigen für diesen Bereich aber insgesamt mehr Ärzte, so wie wir insgesamt einen Ärztemangel haben, der weiter zunehmen wird. Wir brauchen mehr Ärzte, die in Salzburg ausgebildet werden und Verträge mit Auszubildenden, dass ihnen Ausbildung bezahlt wird, dass sie aber während der Facharztausbildung hier bleiben müssen.

Fordern Sie eine größere Privatuni oder eine eigene medizinische Fakultät? In jedem Fall müssen zunehmend Ausbildungsplätze, die an ein gewisses Dableiben gebunden sind, so schnell wie möglich eingeführt werden. Sonst haben wir immer weniger Ärzte, mit denen wir immer mehr klinische Leistung erbringen und Ärztte ausbilden müssen, die weggehen. Irgendwann steckt man in einem Teufelskreis, in dem die Medizin nicht mehr das sein kann, was sie in Zukunft sein muss.