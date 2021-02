Corona - Zahl der aktiv Infizierten in Salzburg im Jänner rückläufig, aber noch hoch

Der seit Ende Dezember geltende harte Lockdown zeigt Auswirkungen in der Tagesstatistik in Salzburg. Die Zahl der als aktiv infiziert ausgewiesenen Menschen sinkt beständig, das Niveau bleibt aber noch recht hoch. Aber es gibt Salzburger Gemeinden ohne Coronafälle.

Im Bundesland Salzburg ist die Zahl der aktiv mit Covid-19 infizierten Menschen weiter leicht rückläufig. Von Samstag aus Sonntag - also dem letzten Tag im Jänner - gingen die aktuell Infizierten um 79 Fälle auf 1.584 Personen zurück.

Am Neujahrstag hatte dieser Wert noch bei 2379 gelegen. Der Tagesdurchschnitt im Land Salzburg lag im Jänner bei genau 2012,90.

Der von der Landesstatistik zuletzt angegebene 7-Tage-Inzidenzwert betrug 168,9 - von wirklicher Entspannung sprechen die verantwortlichen Behörden erst bei Werten von unter 50.

13 Gemeinden ohne Corona

In 13 von 119 Gemeinden gab es in Salzburg per Ende Jänner keine aktiven Fälle. Diese sind Ebenau, Göming, Plainfeld (Flachgau), Rußbach (Tennengau), Kleinarl, Untertauern (Pongau), Fusch, Lofer, Maishofen, Viehhofen, Weißbach (Pinzgau) sowie Göriach und Tweng im Lungau (Quelle: Land Salzburg/Dashboards).

Aktiv Infizierte - Tagesdurchschnitt Jänner 2021

Land Salzburg 2012,90 Pongau 258,41 Tennengau 334,54 Lungau 121,83 Stadt 522,32 Flachgau 481,87 Pinzgau 266,90

Die meisten aktiv Infizierten gibt es am Sonntag in der Stadt Salzburg mit 449 Fällen, gefolgt vom Flachgau mit 359, dem Pongau mit 283, dem Tennengau mit 245, dem Pinzgau mit 127 und dem Lungau mit 121 Personen.

Am Sonntag befanden sich in Salzburg 108 Covid-19-Patienten im Spital, davon werden 20 auf der Intensivstation betreut. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet.

Aktiv Infizierte Land Salzburg/Jänner 2021

Quelle: Land Salzburg (Am 21. Jänner fand ein Abgleich der Daten mit dem EMS des Bundes statt, nachdem eine neue Schnittstelle programmiert wurde.)

Quelle: SN