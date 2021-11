Corona - Zahl der Intensivpatienten in Salzburg auf neuem Höchstand

Die Zahlen bei den Coronainfektionen in Stadt und Land Salzburg steigen mittlerweile täglich auf neue Höchststände. Und das schlägt sich nun auch bei den aus dem Krankenhäusern übermittelten Werten deutlich nieder.

Die Zahl der aktiv Infizierten im Land Salzburg hat am Freitagnachmittag erstmals die "Schallmauer" von 10.000 durchbrochen. Mittlerweile liegt dieser Wert mit Stand Montagfrüh (15. November) bei 12.722 bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1.484,9.

Zunehmend besorgniserregendere Höchststände wurden am Montag auch aus den Krankenhäusern des Landes gemeldet. 199 Menschen sind dort in Zusammenhang mit Covid-19 in Behandlung, 31 von ihnen auf Intensivstationen. So viele hospitalisierte Coronapatienten gab es in Salzburg seit Ausbruch der Pandemie noch nicht.

Von den 31 Intensivpatienten wiederum sind laut SALK-Informationen sieben Menschen gegen Covid-19 geimpft, 24 somit nicht. 16 Intensivpatienten sind älter als 65 Jahre. Alle Ungeimpften würden unabhängig von ihrem Alter zum Teil massive Vorerkrankungen mitbringen, auch organtransplantierte Menschen befänden sich darunter.