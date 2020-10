Corona: Zehn positive Tests in drei Wochen im Krankenhaus Hallein

Es soll sich um acht Pflegekräfte und zwei technische Mitarbeiter handeln. Der Betrieb laufe derzeit ungehindert weiter.

Der große Anstieg der Coronafälle im Bezirk Hallein ist auch im Halleiner Krankenhaus zu spüren. Wie die Salzburger Landeskliniken bestätigten, wurden in den vergangenen drei Wochen gesamt zehn der 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Es soll sich um acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege sowie um eine Person aus der Radiologietechnologie und eine aus der Haustechnik handeln. Derzeit seien kaum Kontaktpersonen in Quarantäne, da die Mitarbeiter durchwegs FFP2-Schutzmasken trügen. Der Betrieb laufe weiterhin in vollem Umfang.

...