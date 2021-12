Corona: Zwei weitere Omikron-Fälle in Salzburg aufgetaucht

Eine Frau war schon als Kontaktperson abgesondert - Zweiter Fall war Oberösterreicherin



Am Wochenende sind in Salzburg zwei weitere Fälle der Virusvariante Omikron aufgetaucht. Bei dem ersten Fall handelte es sich um eine Frau, die bereits als Kontaktperson 1 galt und daher abgesondert war. Sie hatte keine weiteren Kontakte. Die zweite Dame stammte aus dem oberösterreichischen Grenzgebiet und wurde an die dortigen Behörden weitergeleitet. Damit waren bis Sonntag sechs Omikron-Fälle in Salzburg zu verzeichnen, teilte die Stadt in einer Presseaussendung mit.

Die Frau aus Oberösterreich machte in Salzburg einen Test. Beim Auswerten des Ergebnisses stellte sich heraus, dass sie aus einem Ort an der Grenze zu Salzburg stammte. Näheres zum Alter der beiden Frauen konnte man am Sonntagabend auf Nachfrage der APA nicht geben.