Coronafälle bei Skilehrer-Kurs mit 152 Teilnehmern: "Wie das Virus zu uns gefunden hat, ist uns schleierhaft"

Die Skilehreranwärter befinden sich vorsorglich in Isolation. Das Contact Tracing und Erhebungen laufen.

Ein Reisebus voll mit Skilehreranwärtern aus den Niederlanden hat Anfang der Woche in Obertauern für Aufsehen gesorgt. Die Aus- und Fortbildungen der Instruktoren mitten im Lockdown und fehlender Touristen aus dem Ausland erzeugt weiter Verwunderung. Das Land hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass insgesamt sechs Teilnehmer an einem Kurs in Flachau einen positiven Coronavirus-Schnelltest abgeliefert haben. Drei stammen aus den Niederlanden, zwei aus Großbritannien und einer aus Deutschland.

152 Teilnehmer in Quarantäne

...