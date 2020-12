Coronafall im Büro von Landesrätin Hutter

Das Regierungsbüro sei dennoch voll einsatzfähig, die Landesrätin und alle Kontaktpersonen wurden negativ getestet. Bei der Anzahl der Neuinfektionen ist Salzburg weiterhin unrühmlicher Spitzenreiter.

Eine Mitarbeiterin von Landesrätin Maria Hutter (ÖVP) ist am Coronavirus erkrankt. Sie habe glücklicherweise nur leichte Symptome, heißt es. Die Landesrätin habe in den vergangenen Tagen keinen direkten, längeren Kontakt zur Mitarbeiterin gehabt, werde aber vorerst alle Termine per Videokonferenz absolvieren. Ein Schnelltest der Politikerin fiel negativ aus, ein PCR-Test ist noch ausständig.

Die insgesamt sechs Kontaktpersonen der erkrankten Mitarbeiterin im Regierungsgebäude in der Kaigasse 14 wurden am Donnerstag alle negativ auf das Coronavirus getestet, vier mittels PCR-, ...