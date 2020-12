Coronaimpfung: 96 Dosen in Salzburger Seniorenheim verabreicht

Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenwohnhauses wurden "durchgeimpft". Von einem Impfstart kann noch nicht die Rede sein - die nächsten Dosen werden frühestens Mitte Jänner erwartet.

Vier blaue Kunststoffbehälter haben die Soldaten im Kofferraum ihres Fahrzeugs geladen, mit dem sie Sonntagvormittag beim städtischen Seniorenwohnhaus in Liefering vorgefahren sind.

Der Inhalt: 96 Dosen eines Coronaimpfstoffs, der in den Nachtstunden von Wien zunächst in die Schwarzenbergkaserne geliefert wurde. Im Lauf des Tages wurde das Vakzin Bewohnern und Mitarbeitern gespritzt, die sich dafür angemeldet hatten.

Er sei freudig erregt, sagte Randolf Messer. Der ärztliche Leiter der städtischen Seniorenheime nutzte ebenfalls die Gelegenheit. Liefering ist nun das erste von sechs Häusern, die "durchgeimpft" werden, wie Messer sagt. "Wir haben einen Impfplan, der genau regelt, wie wir die Einverständniserklärungen einholen, wie wir den Impfvorgang dokumentieren, welche Beobachtungen wir bei den Geimpften machen. Der zeitliche Ablauf hängt davon ab, wann wir die Impfstoffe erhalten." Man wolle im Vorfeld über die Impfung informieren und auch individuelle Gespräche zur persönlichen gesundheitlichen Situation führen, ob etwas gegen eine Impfung spreche. Es werde bei den Impfungen eine Notfallbereitschaft geben, "um gewappnet zu sein, wenn es einen Impfzwischenfall gäbe. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme", sagt Messer. "Ich habe keine Bedenken."

Die ersten Injektionen am Sonntag waren eher ein symbolischer Akt. Von einem organisierten Impfstart kann noch nicht die Rede sein. Denn bis es weitergeht, dürften noch Wochen vergehen. "Laut Plan der Bundesregierung werden zwischen Mitte und Ende Jänner die nächsten Dosen angeliefert", sagte Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP).

Wer zuerst geimpft werde, gebe der Plan des Bundes vor (siehe unten). "Je nachdem, wie viele Dosen kommen, ist es dann sehr wichtig, mobile Teams aufzustellen, damit bettlägerige Menschen, die zu Hause gepflegt werden, sowie das Personal und die Angehörigen geimpft werden." Darüber hinaus sei das Land in "sehr intensiven Vorbereitungen". Laut Stöckl sollten im niedergelassenen Bereich, in den Spitälern und in Betrieben möglichst viele Menschen geimpft werden. "Und dann wird es Impfstraßen, größere Einrichtungen geben." Er rechne bei ausreichenden Impfdosen damit, dass "wir im Sommer fertig sind, alle zu impfen, die geimpft werden wollen".

Neos-Gesundheitssprecher Sebastian Huber forderte erneut eine "umfassende Informations- und Aufklärungskampagne" von der Bundesregierung. Ein Impfstoff helfe nichts, wenn es keine Akzeptanz dafür gebe.

Der Impfplan des Gesundheitsministeriums

Weitere 65.000 Dosen erwartet das Land im Lauf des Jänners. Damit können 32.500 Salzburger geimpft werden. Ein dreistufiger Plan gibt vor, wer wann geimpft wird.



Phase 1: Start

Bis Februar sollen ausschließlich Bewohner und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen sowie das Personal im Gesundheitsbereich mit hohem Expositionsrisiko und Risikopatienten mit Vorerkrankungen geimpft werden.



Phase 2: Erweiterung

Zwischen Februar und April dürften zudem ältere Menschen und Personen, die kritischer Infrastruktur wie Polizei, Bundesheer und Bildungswesen zugeordnet werden, zum Zug kommen.



Phase 3: Skalierung

Ab dem zweiten Quartal soll die Impfung der Allgemeinbevölkerung zugänglich sein, über die Reihung entscheidet das Nationale Impfgremium.