Coronaimpfung ohne Termin am Freitag und Samstag im Kongresshaus Salzburg möglich

1400 Personen können sich am Freitag (15 bis 21 Uhr) und Samstag (12 bis 21 Uhr) im Kongresshaus der Stadt Salzburg ohne Termin impfen lassen. Der Gesundheitsreferent spricht von einem ersten Versuch. Nächste Woche soll es weitere Angebote in den Bezirken geben.

Der Ansturm sprengte alle Erwartungen: Sowohl in Tirol als auch in Wien konnten sich die Menschen am Wochenende ohne Voranmeldung gegen Corona impfen lassen. Nun hat Salzburg ähnliches in Vorbereitung. Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) hat dazu am Montagnachmittag Details bekannt gegeben. "Die Rückmeldungen aus anderen Bundesländern sind überaus positiv. Daher wollen wir auch in Salzburg die Impfungen ohne Voranmeldung ermöglichen", sagt Stöckl. Daher gibt es am Freitag und Samstag eine "offene Impfstraße" im Kongresshaus der Stadt Salzburg. Am Freitag ...