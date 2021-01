Coronainfizierter verließ in Salzburg seine Wohnung: bedingte Haftstrafe

Sechs Monate Haft auf Bewährung: So lautete am Dienstag am Landesgericht das Urteil von Strafrichterin Martina Pfarrkirchner gegen einen 47-jährigen Facharbeiter wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten, konkret SARS-CoV-2.

Laut Strafantrag von Staatsanwalt Francesco Obermayr hatte der unbescholtene, seit 30 Jahren in der Stadt Salzburg lebende Bosnier zwischen 21. und 23. Oktober 2020 als zuvor positiv auf Corona Getesteter entgegen einer behördlichen Quarantäneanordnung zumindest zwei Mal nachweislich seine Wohnung verlassen. Richterin Pfarrkirchner zum Angeklagten: "Es gibt Videoaufzeichnungen, die belegen, dass Sie zum einen mit Ihrem Auto herumgefahren sind und in einer Tiefgarage waren. Zum anderen haben Sie an einem Bankomaten Geld behoben."

Ermittlungen zufolge war der Bosnier am 12. Oktober krankheitsbedingt beim Arzt, es wurde auch ein Coronatest gemacht. Am 15. Oktober erhielt der 47-Jährige eine Verständigung, dass er mit dem Virus infiziert sei und dass er sich in häusliche Quarantäne begeben müsse. Erst am 27. Oktober wurde die Quarantäne wieder aufgehoben.

"Ihnen war völlig klar, dass Sie positiv sind. Und im Bescheid steht klipp und klar, dass Sie die Wohnung nicht verlassen dürfen", hielt die Richterin dem Mann vor. Der Bosnier zeigte sich tatsachengeständig, meinte aber, dass er damals "schwer krank" gewesen sei und "nicht mehr gewusst" habe, "was ich mache". Letztlich akzeptierte er aber das Urteil. Weil er anwaltlich unvertreten zum Prozess erschien, war das Urteil vorerst aber noch nicht rechtskräftig.