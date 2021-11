Coronainzidenz der Ungeimpften in Salzburg dreieinhalb Mal so hoch

31 Covidpatienten müssen auf der Intensivstation betreut werden - 77,4 Prozent davon sind ungeimpft. Die Impfquote unterscheidet sich von Gemeinde zu Gemeinde stark. Die meisten Einwohner sind in Dienten geimpft, die wenigsten in St. Koloman. In den Impfstraßen sind noch mehr als 3000 Termine frei.

"Die Coronaimpfung wirkt. Bei den Vollimmunisierten beträgt die 7-Tage-Inzidenz 836. Bei den Ungeimpften ist sie mit 2933 dreieinhalb Mal so hoch", sagt Gernot Filipp, der Leiter der Landesstatistik. Einen traurigen Rekord gebe es bei der Bettenbelegung: 31 Covid-19-Patienten müssen mit Stand Montag um 8.30 Uhr auf der Intensivstation betreut werden. So viele waren es heuer noch nie - 77,4 Prozent davon sind nicht geimpft.



St. Koloman und Krispl mit der niedrigsten Impfrate

Die Durchimpfungsrate unterscheidet sich unter Salzburgs Gemeinden stark und weicht teilweise deutlich vom landesweiten Durchschnitt von 61,5 Prozent ab. Am geringsten ist sie in der Gemeinde St. Koloman mit 44,8 Prozent, gefolgt von Krispl (45,6), Scheffau (48,8), Bad Vigaun (51,8) und St. Georgen (51,9). Dienten hat in der Gesamtbevölkerung mit 77,5 Prozent Vollimmunisierten den besten Wert, gefolgt von Rauris (72,7), Lend (72,5), Bad Gastein (71,6) und Dorfgastein (71,6).



Inzidenz dürfte binnen einer Woche auf 1700 bis 2100 steigen

"Der Aufwärtstrend bei den Spitalsaufenthalten wird sich aufgrund der hohen Zahl an Neuinfektionen und der geringen Durchimpfungsrate in den kommenden Tagen verstärken", so die Prognose Gernot Filipps: "Auch die Sieben-Tage-Inzidenz wird aus heutiger Sicht in sieben Tagen noch einmal deutlich höher sein und zwar zwischen 1700 und 2100." Aktuell liegt die Inzidenz in Salzburg bei 1484,9.



Gernot Filipp: "Steile Kurve seit Ende Oktober"

Der Anstieg der vierten Corona-Infektionswelle macht sich in den Krankenhäusern seit Ende Oktober deutlich bemerkbar. "Während es am 30. Oktober insgesamt 87 stationäre Covid-19-Patienten gab, wurde bereits drei Tage später mit 115 die Hunderter-Marke deutlich übersprungen. Eine Woche später waren es dann schon 162 und aktuell stehen wir vor der 200er-Marke", sagt Filipp.



Umfassende Info zur Auffrischungsimpfung

Nach den umfassenden Informationskampagnen zur Coronaimpfung folgt nun eine weitere mit Schwerpunkt Auffrischungsimpfung. Experten und internationale Studien sind sich einig, dass die Schutzwirkung mit der Zeit nachlässt. Daher sollte sich jeder, der sich bis Ende Juni impfen ließ, noch in diesem Jahr die Auffrischungsimpfung holen und sich gleich einen Termin vereinbaren. Wer sich wie wann und wo und auch warum impfen lassen kann, das ist Inhalt der umfassenden Kampagne. Laufend und aktuell gibt es diese Eckpunkte auch unter www.salzburg.gv.at sowie mit der Land-Salzburg-App. Alle, die bereits geimpft sind und ihre Auffrischungsimpfung noch nicht hatten, werden per SMS, E-Mail oder per Brief informiert.



Mehr als 3000 Impftermine bei den Impfstraßen frei

Nach wie vor kann man sich seine erste, zweite oder dritte Dosis auch mit einem Termin bei einer Ordination oder in der Impfstraße abholen. Für letztere unter www.salzburg-impft.at oder telefonisch bei 1450. Allein für diese Woche sind noch mehr als 3000 Termine bei den Impfstraßen frei. "Unser Dank gilt nicht nur dem Roten Kreuz, sondern auch den vielen Ärztinnen und Ärzten, die gerade in Hinblick auf den dritten Stich all ihre Kräfte mobilisieren und dafür sorgen, dass die Durchimpfungsrate steigt", sagen Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl.



Der Impfbus steht dauerhaft bei Europark

Ab 22. November wartet der Impfbus täglich (Montag bis Samstag) von 10 bis 17 Uhr beim Europark Salzburg auf impfbereite Salzburgerinnen und Salzburger - egal ob erste, zweite oder dritte Dosis. Verimpft wird dabei Biontech für alle ab 12 Jahren und der Johnson-&-Johnson-Booster für jene ab 18 Jahren. Alle Informationen und Öffnungszeiten: www.salzburg.gv.at/einfachimpfen